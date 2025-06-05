Infraestructures
La brigada municipal de Cambrils repara el pont de fusta del final del barranc Verge del Camí
Aquesta passarel·la de vianants estarà tallada aquest dijous per la realització dels treballs
La brigada municipal de l’Ajuntament de Cambrils repararà el pont de fusta de la desembocadura del barranc Verge del Camí, que connecta el passeig Marítim amb la zona verda de la Llosa. Aquesta passarel·la estarà tallada tant per vianants com per ciclistes aquest dijous, 5 de juny, a partir de les 7:30h i fins que finalitzin els treballs, previsiblement a primera hora de la tarda.
L’actuació consistirà en la reparació dels taulons de fusta que s’aixequen i significarà una millora en la seguretat i l’accessibilitat de la infraestructura, molt concorreguda especialment durant l’època estival.
La reparació del pont és una prioritat ja que està malmès i suposa un risc pels usuaris. Les intenses pluges persistents d’aquest hivern, la humitat persistent i els temporals marins han creat les condicions perfectes perquè algunes peces de fusta s’aixequessin i això genera inestabilitat en algun punt. L’objectiu final és garantir la seguretat de la ciutadania usuària d’aquesta estructura que permet que el passeig Marítim passi per damunt del barranc.
L’Ajuntament de Cambrils lamenta les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar als veïns i usuaris del passeig i agraeix la col·laboració de tothom.