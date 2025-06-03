Gastronomia
Les Jornades Gastronòmiques del Pop de Mont-roig se celebraran del 6 al 22 de juny
Setze restaurants del municipi participaran en aquest esdeveniment, presentant el pop com a ingredient principal en les seves propostes culinàries
Les Jornades Gastronòmiques del Pop, organitzades per Mont-roig Miami Turisme, celebren la seva dissetena edició del 6 al 22 de juny. Durant aquests dies, 16 restaurants de Miami Platja i Mont-roig del Camp oferiran plats, tapes i menús amb el pop com a protagonista, destacant la riquesa gastronòmica local i la creativitat dels establiments participants.
Un any més, el pop –un producte estretament vinculat a les cales de Miami Platja– esdevé el fil conductor d’una proposta culinària que marca l’inici de l’estiu. La seva versatilitat a la cuina permet degustar-lo en múltiples formes, des de les receptes més tradicionals fins a les creacions més innovadores.
Els establiments participants d’aquesta edició són: Aromi, Balmar, Botánico, Cuatrik, Casablanca Cristal, El niu del petit racó, El Vaixell, La Riviera, Ginger Café, La cuina de l’Ermita, La Tasca d’en Joan, Limonero, Maykao, Restaurante Eclipse, Restaurant Can Ramón i Restaurant Plats & Co.
A més de gaudir de les propostes gastronòmiques, els visitants podran participar en dos sortejos per guanyar un àpat per a dues persones en algun dels restaurants participants. Per una banda, es podran guanyar 8 àpats a través del perfil d’Instagram de @montroigmiamiturisme, i per altra banda, 8 àpats més a través de les butlletes físiques que es podran omplir als mateixos establiments durant les jornades.