Neteja
Cambrils prorroga el servei de la brossa i el reforçarà amb mig milió d’euros l’any
Aquest estiu es reforçarà el contracte amb més personal i més hores de feina
L’Ajuntament de Cambrils ha anunciat que farà efectiva una pròrroga de dos anys de l’actual contracte de la neteja viària i el tractament de residus. El servei es gestiona a través de Secomsa des de fa ja vint anys. L’any 2017 es va signar un conveni per un període de vuit anys, que ara caduca.
L’addenda estarà acompanyada d’una revisió del servei que suposarà un esforç econòmic de prop de mig milió d’euros l’any al consistori. Tal com ha detallat l’equip de govern, la revisió implicarà un reforç del personal i més hores de treball «a partir d’aquest estiu». A més també s’espera poder arribar a més barris.
La situació de la neteja viària i la brossa va generar crítiques entre el veïnat cambrilenc, especialment durant aquesta passada Setmana Santa. Des del consistori apunten que aquestes mancances van ser fruit de la mancança de l’addenda i asseguren que els canvis es notaran «ben aviat». De fet, l’executiu municipal afirma que aquest reforç «hauria d’haver arribat per Setmana Santa», però finalment no va ser possible.
A més, l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, afirma que el seu equip també començarà a preparar el nou concurs que s’haurà de llençar l’any 2027, quan finalitzi la pròrroga.
El nou servei també haurà de buscar una resposta a la recollida selectiva. Cal recordar que l’Ajuntament va suspendre la recollida porta a porta a Vilafortuny i el Molí de la Torre a principis d’aquest any després de comprovar que la mesura no estava funcionant correctament. Vuit mesos després d’haver implementat aquest sistema, només 120 habitatges ho estaven fent servir.
No obstant això, el municipi està treballant amb Secomsa per assolir els nivells de reciclatge exigits per l’Agència Catalana de Residus. De fet, l’Ajuntament manté actives algunes mesures que sí que han funcionat com els contenidors amb identificació voluntària o la recollida porta a porta comercial.