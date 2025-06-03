Hisenda
Cambrils dissenya un pressupost per salvar el que queda d’any i començar a pensar en el següent
El nou govern municipal presenta uns comptes que donen resposta al nucli de l’anterior crisi política i que marquen el full de ruta pels anys vinents
L’Ajuntament de Cambrils votarà en el consell plenari d’aquest divendres els pressupostos d’aquest 2025. D’aquesta manera, l’executiu liderat per Oliver Klein donarà tancament al capítol de crisi política que el va portar a recuperar la vara d’alcaldia.
Aquest era un «repte autoimposat» pel nou equip de govern, tal com reconeix l’alcalde. Klein reconeix que «no és habitual presentar uns pressupostos en aquestes dates», però apunta que serviran «d’eina per projectar els dos anys vinents de mandat». Un dels trets més diferencials del document és el capítol del personal, que s’emporta gairebé la meitat del total. L’alcalde espera així «solucionar el conflicte amb els treballadors» que també ha marcat la política local recent.
Els comptes, els més expansius de la història democràtica de Cambrils, han estat capitanejats per David Chatelain com a regidor d’Hisenda. Precisament, el portaveu del Partit Popular a Cambrils va ser un dels socis que va facilitar la investidura de Klein. El regidor explica que aquest pressupost s’ha aconseguit amb l’amortització del deute, ja que gràcies a això, el consistori ha pogut accedir a un crèdit que suposarà gairebé la meitat de les inversions. Amb aquesta operació, els ingressos creixeran un 4,28%.
Inversions plurianuals
Un altre tret diferencial d’aquests pressupostos és que s’incorporaran per primer cop inversions plurianuals. Chatelain defensa que aquesta decisió s’ha pres per «evitar un baix nivell d’execució», donat que només hi haurà uns cinc mesos per portar a terme els treballs. A més, el regidor destaca que la manca de comptes «posava en risc» alguns projectes en marxa.
Algunes d’aquestes inversions són la urbanització de l’avinguda Baix Camp (636.465 euros), del carrer Orquídies (519.734 euros) o de l’entorn del Mercat de la Vila (200.000 euros). Així, s’espera que tots aquests projectes tinguin continuïtat durant l’any vinent. D’altra banda, en el que resta d’any s’executarà la captació d’aigües subterrànies (550.805 euros) o la reforma del Poliesportiu (133.019 euros).
Destacar també que aquest exercici s’iniciarà un projecte de renovació i millora de l’enllumenat públic que s’espera que continuï els anys vinents. Aquests treballs serien «una reivindicació dels cambrilencs», segons indica l’executiu. A més, des del consistori apunten que la inversió «s’amortitzarà amb l’estalvi energètic».
Més enllà de les iniciatives reflectides al pressupost, Klein apunta que hi ha «altres projectes molt avançats» que ja s’està treballant per incloure’ls als pròxims comptes. Exemple d’aquests serien la construcció d’un nou pavelló a la zona nord o l’avinguda Diputació. Des del govern s’han compromès a tenir enllestits el pressupost de 2026 abans que acabi l’any. «És ingent fer dos documents així en un any, però ho aconseguirem», assegura Chatelain.
Alfredo Clúa, anterior alcalde, assegura que aquest pressupost «recull tot el rellevant pel govern anterior».
Reduir costos
Un dels reptes que l’actual alcalde s’ha marcat és el de «revisar els costos estructurals» per «posar en marxa l’Ajuntament». Aquest apartat, junt amb el de personal, és un dels que té més pes al pressupost, un fet que Klein vol «revisar en els cursos vinents». A més, assegura que han «identificat partides ocioses».
Pel que fa als treballadors, Chatelein assegura que «és el més difícil de controlar», ja que els sous no depenen del consistori. Tot i això, el regidor considera que s’ha de «revisar la productivitat» per evitar pagaments d’hores extra innecessaris. Això sí, remarca que «no es tracta d’acomiadar a ningú». Per la seva part, Klein considera que govern i treballadors «han recuperat la confiança».