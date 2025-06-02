Societat
La Fira de Cambrils omple amb èxit els més de 40.000 metres d’exposició
L’esdeveniment ha comptat amb un ampli programa d’activitats paral·leles durant tot el cap de setmana
Cambrils ha finalitzat amb èxit la 66a edició de la Fira Multisectorial. Enguany el recinte firal va ser de més de 40.000 metres quadrats i va comptar amb la participació de 110 expositors de sectors com l’automoció i motocicletes, la maquinària agrícola, la jardineria, el comerç i els serveis, les energies renovables, la salut i el lleure, entre altres.
Com en edicions anteriors, l’exposició comercial es va completar amb tres espais més: la Fira de Firetes instal·lada a l’avinguda de l’Esport i l’avinguda Charles Darwin; el tradicional Mercat d’Artesania que ha omplert els carrers del Barri Antic a partir d’aquesta tarda, i la segona edició de la Fira d’Artesans Cervesers i Foodtrucks a la plaça del Setge. A més, la fira ha comptat amb una àmplia programació d’activitats, com una cercavila musical, una actuació del Mag Santos, tastos de cerveses, animació a càrrec de La Piccola Orquetra de Traüt Espectacles, l’obra de teatre itinerant Les Girafes Gegants, l’espectacle Always Drinking Marching Band a la plaça del Setge, tallers infantils de l’Associació d’Artesania Origen de Cambrils a l’avinguda Mil·lenari, l’exhibició castellera dels Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Tarragona i una actuació itinerant dels timbalers Cop de cap. La novetat més destacada va ser l’espectacle de 300 drons que va servir ahir de clausura. Les màquines es van enlairar per dibuixar dotze imatges relacionades amb l’esdeveniment.
L’alcalde de Cambrils defensa que la fira cambrilenca és «un espai de celebració i de trobada comercial, social i lúdic, pensat per gaudir amb tota la família just abans que comenci l’estiu».
El director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) Moisés Rodríguez, assegura que l’esdeveniment «és un referent i que portat 66 edicions demostra que s’ha cregut en el projecte».
Per la seva part, la regidora de Promoció Econòmica afirma que la fira és «tradició i alhora modernitat».