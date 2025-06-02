Infraestructures
Aprovat el projecte per reduir el soroll de l’AP-7 a Mont-roig i l’Ametlla
El ministeri de Transports hi destinarà 10,2 milions d’euros
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament el projecte de construcció destinat a desplegar la Fase II del Pla d’Acció contra el Soroll (PAR) a l’autopista AP-7, al seu pas pels municipis de Mont-roig del Camp i l’Ametlla de Mar, a la província de Tarragona. Aquesta actuació compta amb un pressupost estimat de 10,2 milions d’euros, amb l’IVA inclòs, i s’emmarca dins el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat.
L’objectiu principal del projecte és aplicar mesures correctores per garantir el compliment dels Objectius de Qualitat Acústica (OQA) establerts per la normativa vigent. Aquests objectius es revisen periòdicament mitjançant els Mapes Estratègics de Soroll (MES), que permeten identificar les zones més afectades per la contaminació acústica provocada pel trànsit.
Els estudis previs han posat en relleu la necessitat d’actuar en dos trams concrets de l’autopista AP-7 on s’ha detectat una elevada incidència acústica, especialment per la proximitat de nuclis residencials, habitatges aïllats i un centre educatiu. Davant aquesta situació, el projecte preveu la instal·lació d’un total de 2.883 metres de pantalles acústiques situades al marge esquerre de la via. Concretament, aquestes pantalles es col·locaran en el tram comprès entre els quilòmetres 277,6 i 278,8, en el sector on l’autopista travessa la urbanització El Casalot, dins del terme municipal de Mont-roig del Camp. El segon tram d’actuació se situa entre els quilòmetres 290 i 292, a l’alçada del municipi de l’Ametlla de Mar.
Aquesta intervenció s’emmarca en la lluita contra la contaminació acústica i té com a finalitat protegir la salut i el benestar de les persones que viuen a les zones afectades, mitjançant una infraestructura pensada per esmorteir el soroll generat pel trànsit de vehicles.
Des de juny de 2018, el Ministeri ha invertit un total de 118,6 milions d’euros en actuacions de millora, conservació i manteniment de la xarxa viària estatal de Tarragona. Aquesta nova actuació s’afegeix a aquest conjunt d’inversions i reforça el compromís de l’administració amb una mobilitat més segura, sostenible i respectuosa amb l’entorn, millorant alhora la qualitat de servei de les infraestructures viàries existents.