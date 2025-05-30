Diari Més

L'Ajuntament de Cambrils demandarà l'empresa de la neteja del poliesportiu

Aema Hispánica no hauria abonat els salaris dels treballadors

La plantilla d'AEMA Hispánica a Cambrils manifestant-se a les portes de l'Ajuntament.

La plantilla d'AEMA Hispánica a Cambrils manifestant-se a les portes de l'Ajuntament.ACN

Álvaro Rodríguez
Publicat per
Álvaro RodríguezRedactor

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Cambrils ha anunciat que portarà als tribunals l'empresa Aema Hispànica, anterior adjudicatària de la neteja a les instal·lacions esportives del municipi. El consistori imposarà una demanda contra l'empresa per impagament de les nòmines dels treballadors.

El conflicte laboral ja va portar els treballadors a concentrar-se durant l'estiu del 2024, amb amenaces de vaga al servei. L'anterior executiu municipal, liderat per Alfredo Clúa, va poder pagar nòmines antigues impagades després de forçar l’autorització d'Aema i iniciar un nou contracte amb l'empresa City Net. A més, el consistori es va comprometre a subsidiar tots els impagaments.

Tot i això, l'abonament de les nòmines del febrer i la meitat del març han quedat pendents. Des del consistori apunten que l'empresa «està desapareguda» i no va comparèixer a l'acte de conciliació ni va signar l'autorització necessària per resoldre el conflicte. Tot i això, des del consistori es mostren segurs que «superaran l'inconvenient» i podran tirar endavant «el compromís del govern municipal de fer efectius els pagaments». No obstant això, des de l'Ajuntament recorden que aquesta és «una responsabilitat d'AEMA» i no seva.

Amb tot, l'executiu municipal espera que el procés judicial pugui donar una sortida definitiva al conflicte, ja que permetrà fer efectiu els pagaments pendents «sense necessitat de l'autorització d'AEMA» i només necessitarà el permís individual de cadascun dels treballadors.

