Laboral
L'Ajuntament de Cambrils demandarà l'empresa de la neteja del poliesportiu
Aema Hispánica no hauria abonat els salaris dels treballadors
L'Ajuntament de Cambrils ha anunciat que portarà als tribunals l'empresa Aema Hispànica, anterior adjudicatària de la neteja a les instal·lacions esportives del municipi. El consistori imposarà una demanda contra l'empresa per impagament de les nòmines dels treballadors.
El conflicte laboral ja va portar els treballadors a concentrar-se durant l'estiu del 2024, amb amenaces de vaga al servei. L'anterior executiu municipal, liderat per Alfredo Clúa, va poder pagar nòmines antigues impagades després de forçar l’autorització d'Aema i iniciar un nou contracte amb l'empresa City Net. A més, el consistori es va comprometre a subsidiar tots els impagaments.
Tot i això, l'abonament de les nòmines del febrer i la meitat del març han quedat pendents. Des del consistori apunten que l'empresa «està desapareguda» i no va comparèixer a l'acte de conciliació ni va signar l'autorització necessària per resoldre el conflicte. Tot i això, des del consistori es mostren segurs que «superaran l'inconvenient» i podran tirar endavant «el compromís del govern municipal de fer efectius els pagaments». No obstant això, des de l'Ajuntament recorden que aquesta és «una responsabilitat d'AEMA» i no seva.
Amb tot, l'executiu municipal espera que el procés judicial pugui donar una sortida definitiva al conflicte, ja que permetrà fer efectiu els pagaments pendents «sense necessitat de l'autorització d'AEMA» i només necessitarà el permís individual de cadascun dels treballadors.