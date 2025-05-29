Successos
Reoberta l’AP-7 a Cambrils després d'un accident entre camions: un fa tisora en ser envestit per darrere
Un dels vehicles ha quedat girat en sentit contrari i el conductor d’un dels camions ha resultat ferit lleu
Un aparatós accident ha tingut lloc aquesta matinada a l’autopista AP-7, al punt quilomètric 261 en direcció nord, a l’altura de Cambrils. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a les 4:56 h, quan un camió ha encalçat un altre, provocant una maniobra de tisora que ha deixat un dels vehicles mirant en direcció contrària, com si s’hagués tractat d’una col·lisió frontal.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions de Bombers, que han treballat en les tasques d’assistència i seguretat. Els camions sinistrats ocupen el carril dret de la via, fet que ha obligat a tallar completament l’AP-7 en sentit nord per facilitar la seva retirada.
El conductor del camió que ha encalçat, un home de 59 anys, ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat a l’Hospital Sant Joan de Reus. En l’altre vehicle implicat, hi viatjaven un conductor de 49 anys i un acompanyant de 37, que han resultat il·lesos.
El Servei Català de Trànsit ha informat que ja s'ha reobert la circulació per l'AP-7 en sentit nord i desactivat el desviament cap a l'A-7. Resta un dels camions accidentats al voral de l'autopista, a l'espera del transvasament de la càrrega.