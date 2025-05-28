Successos
Tres detinguts per l'apunyalament a un home al centre de Cambrils
La víctima ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital, però la seva vida no correria perill
La Policia Local de Cambrils i els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per l'apunyalament a un home aquest dimecres a Cambrils. Els fets han passat a dos quarts de quatre de la tarda al carrer Robert Gerhard, a tocar del parc del Pescador, quan un home ha estat agredit per l'esquena amb arma blanca, segons han confirmat fonts policials a l'ACN.
La víctima ha resultat ferida i després de ser atesa per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets, ha estat traslladada a l'hospital. La seva vida no correria perill. Els arrestats i la víctima es coneixerien, segons les primeres investigacions.