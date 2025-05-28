Municipal
Prades tindrà un nou heliport que podrà operar durant les 24 hores del dia
L'alcaldessa diu que era una "reivindicació" del municipi perquè a l'estiu passa de 600 a 6.000 habitants
Prades tindrà un nou heliport que podrà operar les 24 hores del dia, segons ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Actualment, el municipi ja compta amb un heliport al costat del parc de Bombers, però els helicòpters només poden aterrar de dia i en una bona situació meteorològica. Tot i que encara no s'ha definit el calendari previst, es construirà un nou heliport nocturn en una altra zona del poble.
L'alcaldessa, Lídia Bargas, ha celebrat l'anunci i ha dit que era una "reivindicació" del municipi perquè a l'estiu passa de 600 a 6.000 habitants. Bargas ha explicat que fa pocs mesos un veí va tenir un "problema de salut que, de passar a la nit, l'helicòpter no hauria pogut arribar". A partir de llavors, es van posar a treballar en aquesta direcció i ara l'alcaldessa s'ha mostrat satisfeta per la rapidesa amb la qual s'ha donat resposta.