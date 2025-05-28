Cambrils
Personal en peu de guerra i el retorn de Klein
L’equip de govern del conegut com a pacte anti-Klein va començar el seu camí a l’Ajuntament de Cambrils amb un entrebanc important que va fer que no pogués començar a treballar fins al juliol de 2023. Quan es va conèixer que el socialista Alfredo Clúa seria l’alcalde amb el suport de Junts per Cambrils, Cambrils en Comú Podem i ERC -que tenia el darrer any d’alcaldia-, el gran vencedor de les eleccions, el Nou Moviment Ciutadà encapçalat per Oliver Klein, va posar el crit al cel i va presentar diferents instàncies per impugnar els resultats i evitar la formació de govern. De poc van servir aquests recursos i Klein va assegurar que el govern era una «aliança de perdedors» que no acabaria el mandat. No es va equivocar.
El passat febrer, i després de diverses crisis com el servei de recollida porta a porta, els rentapeus a les platges, les desavinences entre regidors de govern o les protestes d’usuaris de les instal·lacions esportives i dels treballadors, la coalició es va trencar. Tot va començar amb un toc d’atenció del portaveu de Junts, Enric Daza, que va expressar la disconformitat amb la contractació d’un gerent.
Aquesta queixa es va conèixer en una suposada filtració al Diari de Tarragona. Una roda de premsa celebrada l’endemà de la publicació, va ser el punt final del govern. Segons l’alcalde d’aleshores, Alfredo Clúa, havia avisat al regidor juntaire que si compareixia davant els mitjans de comunicació, l’expulsaria del govern. Dit i fet. El 10 de febrer va ser l’inici de dues setmanes intenses d’intentar aprovar uns pressupostos que estaven molt verds, de molts retrets entre partits i d’intents de fer diferents governs, fins que el 24 el batlle va anunciar que plegava. “Em veig amb l’obligació de no aferrar-me a la cadira”, va assegurar als mitjans.
Dies més tard es va conèixer que els socialistes havien ofert el seu tercer any d’alcaldia al Nou Moviment Ciutadà, però ERC es va negar que la formació municipalista formés part del govern. Va ser llavors quan tot va remar a favor de Klein, que va recuperar l’alcaldia el 6 de març gràcies al suport del PP i del PSC, que va defensar la seva presència en aquesta coalició.
En aquests dos mesos, el nou govern ha treballat a contracorrent uns pressupostos que encara no estan aprovats -s’espera que s’aprovin inicialment el 6 de juny- i té el repte d’arreglar la situació del personal de l’Ajuntament, que des del novembre protesta pràcticament cada setmana per demanar que s’apliqui la Relació de Llocs de Treball (RLT) i que es doti de treballadors a aquelles àrees que tenen força baixes, de fet, hi ha departaments on només hi ha una o dues persones en actiu.
A més, cal recordar que, a finals de desembre, la Junta de Personal i Comitè d’Empresa va afirmar que no descartava anar a vaga quan se li va notificar que les nòmines es pagarien amb retard -un endarreriment que també es va produir al març-. Tot i que hi ha voluntat de solucionar-ho el més aviat possible, la situació encara és molt delicada i els treballadors continuen lluitant per reivindicar els seus drets.
El govern també està centrat a fer que les obres previstes en aquests dos anys tirin endavant: la remodelació del carrer de les Orquídies, la urbanització del tram final de l’avinguda del Baix Camp, la remodelació de l’entorn del Mercat de la Vila i un pla de rehabilitació integral de l’enllumenat. A més, recentment es va anunciar la liquidació del deute amb el romanent de tresoreria del pressupost de 2024, disposant així d’un marge més ampli per a la gestió dels fons municipals.