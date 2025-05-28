Diari Més

Investiguen l'apunyalament a un home al centre de Cambrils

Els fets han passat aquest dimecres a la tarda, quan un home ha resultat ferit amb arma blanca

Imatge del carrer on s'han produït els fets.Google Maps

ACN

La Policia Local de Cambrils i els Mossos d'Esquadra investiguen un apunyalament a un home aquest dimecres a Cambrils (Baix Camp). Els fets han passat a quarts de quatre de la tarda al carrer Robert Gerhard, a tocar del parc del Pescador, quan un home ha resultat ferit amb arma blanca, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. La víctima ha resultat ferida i ha estat atesa per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques al lloc dels fets.

