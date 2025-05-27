Seguretat
Més de 1.700 objectes falsificats comissats a l’Hospitalet de l’Infant durant el 2025
La Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i els Mossos d’Esquadra intensifiquen els operatius contra el top manta al mercadet dominical del passeig marítim
La Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Cambrils, han comissat més de 1.700 articles falsificats entre els mesos de febrer i abril d’aquest any. Les actuacions formen part d’un operatiu conjunt contra la venda il·legal i el comerç de productes falsificats al passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant, on cada diumenge se celebra el mercat ambulant.
En els dispositius policials s’han intervingut un total de 402 parells de sabatilles esportives i 1.355 samarretes falsificades de marques conegudes. Les accions consisteixen principalment en la intercepció de vehicles abans que accedeixin a la zona del mercat per evitar que el material arribi a ser venut.
Fins al moment, s’han aixecat cinc actes d’intervenció i s’han imposat les corresponents denúncies per infracció de les ordenances municipals. Tot el material falsificat ha estat ja destruït, ja que no es pot donar ni reutilitzar per posar en risc la salut i seguretat dels consumidors.
Segons fonts policials, els productes falsificats incompleixen les normes de qualitat, fabricació i seguretat, ja que no han passat els controls pertinents. En canvi, en el cas de productes no falsificats o aliments en bon estat, aquests poden ser donats a entitats benèfiques com Càritas, sempre que compleixin les condicions de seguretat establertes.
Amb aquesta acció, les autoritats locals reafirmen el seu compromís amb la lluita contra la venda il·legal i la protecció dels drets dels consumidors i dels comerciants legalment establerts.