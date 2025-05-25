Successos
Ferit lleu en caure amb un patinet elèctric a Castellvell del Camp
L'afectat va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona
Una persona ha resultat ferida lleu aquest diumenge a la matinada després de patir un accident amb patinet elèctric a Castellvell del Camp. Concretament, el succés ha tingut lloc al Camí del Rec.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 2.33 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació. Allà, el cos ha assistit la persona ferida fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques.
Únicament una persona ha estat afectada per l'accident, que es tracta d'una caiguda que no ha implicat cap altre vehicle. El ferit ha estat traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic lleu.