Alcaldes de municipis amb centrals nuclears d’Espanya porten la seva veu a Viena en una conferència de l’OIEA
Els representants d’AMAC defensen la continuïtat de les centrals nuclears espanyoles com a eina clau per a la transició energètica i reclamen al govern la pròrroga del seu funcionament
Alcaldes dels municipis capçalera de les àrees amb centrals nuclears a Espanya, de la mà de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears i Emmagatzematge de Residus Nuclears (AMAC), participaran en la Conferència de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), del 26 al 30 de maig a Viena (Àustria).
El director general de l'OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha convidat alcaldes i representants de comunitats del món que alberguen instal·lacions nuclears a participar en l'esdeveniment 'Comunitats nuclears i alcaldes en el punt de mira'.
Aquest tindrà lloc dimarts que ve, 27 de maig, en el marc de la primera Conferència Internacional de l'OIEA sobre la participació de les parts interessades als programes d'energia nuclear.
Per això, al costat del president d'AMAC, Pedro Sánchez Yebra, acudiran els alcaldes de Trillo, Jorge Peña; i d'Almonacid de Zorita (Guadalajara), José Miguel López; d'Ascó (Robera d'Ebre), Miquel Àngel Ribes; de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), Assumpció Castellví; d'Hornachuelos (Còrdova), Julián López; d'Almaraz (Càceres), Juan Antonio Díaz; i el tinent d'alcalde de Cofrents (València), Jesús Sotos.
Dimarts a la tarda intervindran, en representació de la delegació espanyola, el president d'AMAC i els alcaldes d'Ascó, i Almaraz, sent la central d'aquest municipi la següent programada per al seu tancament, segons el calendari previst i que des d'AMAC reclamen al govern prorrogar el seu funcionament.
Durant la seva intervenció abordaran la situació actual del sector a Espanya i exposaran la seva postura en defensa de la continuïtat de les plantes nuclears «davant la falta d'arguments tècnics, mediambientals ni estratègics que justifiquin el seu tancament, sent una energia neta que contribueix a la transició energètica i garanteix el subministrament elèctric al nostre país», ha indicat AMAC.
L'esdeveniment organitzat per l'OIEA servirà com una plataforma única per al diàleg obert i l'intercanvi d'idees entre líders municipals d'arreu del món.
«Els alcaldes i els representants de les comunitats tindran l'oportunitat de fer declaracions relacionades amb la seva experiència, així com amb els beneficis i desafiaments d'albergar instal·lacions nuclears», ha conclòs AMAC.