Nuclear
3Cat rescata la història de l'accident nuclear de Vandellòs I el 1989
Una minisèrie i un documental reviuen per primera vegada el testimoni dels treballadors que van evitar una tragèdia
3Cat estrenarà el 27 de maig en format documental i miniserie 'Els herois de Vandellòs I', que rescata la història dels treballadors que van evitar una catàstrofe nuclear a la central de Vandellòs I (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant- Baix Camp) el 1989, informa en un comunicat la radiotelevisió pública catalana.
La producció, que s'emetrà com a minisèrie de tres capítols a la plataforma digital i com a llargmetratge dins de 'Nits sense ficció' de Tv3, dona veu als protagonistes i testimonis d'aquell succés.
A través de reconstruccions cinematogràfiques i material d'arxiu inèdit, 'Els herois de Vandellòs I' relata els fets ocorreguts la nit del 19 d'octubre del 1989, quan una avaria tècnica va desencadenar un incendi i inundació que van posar en perill el nucli de la central, que actualment està tancada i en procés de desmantellament.
El documental compta amb entrevistes a treballadors presents durant l'incident, voluntaris que van col·laborar en les tasques d'extinció, familiars i experts que contextualitzen el cas, i té, a més, un enfocament personal, ja que el director és fill d'un dels treballadors que van viure el succés.
«És un relat inèdit que retrata l'època i la vida al voltant de la central. Aquests herois anònims mai s'havien posat davant les càmeres per explicar un incident que, afortunadament, no va tenir conseqüències. La ràpida actuació per salvar la central i les seves llars, a la colònia Hifrensa, situada al costat d'ella, va evitar el que podria haver estat el pitjor accident nuclear a Espanya de tots els temps», apunta 3Cat.