Societat
Torna la Fira de Cambrils amb més gastronomia i espectacles
Una exhibició de drons com a cloenda i un teatre itinerant són les novetats més destacades
La 66a Fira de Cambrils comptarà enguany amb un extens programa d’activitats que complementarà aquest gran aparador comercial a cel obert de més 40.000 m² d’exposició d’automoció i motocicletes, maquinària agrícola i jardineria, comerç i serveis, energies renovables, salut i lleure, i molt més. L’esdeveniment se celebrarà del 30 de maig a l’1 de juny i durant tres dies tornarà a convertir Cambrils en punt de trobada comercial, social, cultural i d’oci.
Enguany la fira comptarà amb més de 110 expositors que oferiran una àmplia gamma de productes i serveis que reflecteixen la diversitat i la vitalitat del teixit empresarial. Entre els sectors representats, destaca l’augment de la presència del sector de la salut i el benestar, que respon a una demanda creixent per part de la ciutadania.
Entre les novetats d’aquesta 66a edició, destaca la recuperació de la cloenda amb un espectacle de 300 drons programat per diumenge 1 de juny a les 22 hores al cel de la Fira de Cambrils. L’exhibició, a càrrec de Crostar Aerial Shows, es podrà veure des de l’avinguda de l’Esport (a l’altura del camp de tir) i el carrer Moragues i Barret (sota l’aparcament de les Comes).
Una altra de les novetats principals serà l’espectacle de teatre de carrer itinerant Les Girafes Gegants, de la companyia Xirriquiteula, que traspassa fronteres i que es podrà veure el dissabte i el diumenge al migdia.
Després de l’èxit de l’any passat, també se celebrarà la segona edició de la Fira d’Artesans Cervesers del territori a la plaça del Setge, que enguany amplia l’oferta gastronòmica amb la presència de vuit food trucks i dotze estands de cervesers artesans. Els artesans cervesers d’enguany seran Twins (Tarragona), Gebrada (Forès), La Renaixença (Espluga), Ginesart (Ginestar), Rústika Bufona (Escaladei), 1312 Cervesers (Montbrió), Sister (Cambrils), Surfera (Cambrils), Calndestines (Montferri), Red Hop (Salomó), Ona (Vila-seca) i Boixets (Vimbodí).
Per altra banda, l’espai de Firetes s’instal·larà a l’avinguda de l’Esport i l’avinguda Charles Darwin des de dijous a la tarda fins diumenge a la nit. Com és habitual, les atraccions tindran franges horàries sense llums i so per a les persones amb autisme o alteracions sensorials.
Durant els tres dies de fira, hi haurà un servei gratuït especial de bus urbà per acostar els barris de ponent, llevant i port a la Fira i viceversa, de 10:30 a 14 hores i de 16:30 a 0:00 hores. També s’oferirà servei del trenet turístic per 1,5 euros amb connexió cada hora.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, explica que la Fira és una cita «molt esperada per tothom» perquè, «a més de ser un esdeveniment comercial molt important, també és considerada com una Festa Major».
En la mateixa línia, la regidora de Promoció Econòmica, Patrícia de Miguel, afirma que la fira és «una tradició arrelada al municipi i es consolida com un dels principals aparadors comercials i socials de la Costa Daurada».