Cultura
Una aventura per redescobrir les Muntanyes de Prades
Un àlbum de cromos virtuals transforma el 700 aniversari del comtat en una experiència lúdica que convida a explorar el territori, redescobrir-ne el passat i reconnectar amb la memòria col·lectiva
Després d’un any d’activitats commemoratives de tota mena, la celebració dels 700 anys del comtat de les Muntanyes de Prades culmina amb una proposta tan singular com lúdica. Des del 15 de maig i fins al 15 de setembre, qui ho desitgi podrà participar en La gran aventura dels 700 anys del comtat de les Muntanyes de Prades, una activitat que convida a recórrer el territori tot jugant a completar una col·lecció de cromos digitals.
L’excusa és un àlbum d’auca creat especialment per a l’ocasió, amb textos d’Eduard Juncosa i il·lustracions de Pilarín Bayés. El propòsit, molt més ambiciós: fer que la població es desplaci, visiti pobles, descobreixi el patrimoni i es familiaritzi amb la història i identitat compartida d’un senyoriu que va perdurar durant cinc segles.
Els cromos, vint en total, es corresponen amb les vinyetes d’una auca que relata la fundació del comtat, instituït el 1324 per privilegi reial. Aquests cromos no es compren ni s’intercanvien: cal guanyar-los. Per aconseguir-los, el participant ha d’escollir un poble del mapa de l’activitat, localitzar la figura del Cavaller dels 700 —reproduït en edificis singulars, ajuntaments, oficines de turisme o panells informatius— i escanejar el codi QR que l’acompanya. El codi desbloqueja la imatge i el text corresponent, que es guarden automàticament a l’àlbum digital.
L’auca es completa amb vint cromos, però estan repartits en un total de trenta-set municipis. Per fer la col·lecció sencera, cal passar forçosament per les tres capitals històriques del comtat —Siurana, Prades i Falset—, i la resta es poden obtenir en parelles de municipis: per exemple, el mateix cromo es pot aconseguir tant a Capafonts com a Bellmunt del Priorat. Aquesta distribució permet més flexibilitat a l’hora de dissenyar les rutes i reforça la dimensió territorial del projecte. Així, cada participant pot crear el seu propi recorregut a través d’una xarxa de pobles pintorescos i propers
Segons explica Eduard Juncosa, comissari de la commemoració i autor dels textos, aquesta activitat és el tancament simbòlic d’un cicle intens de propostes que ha inclòs conferències, concerts de música antiga, tallers, sopars medievals i publicacions. La iniciativa de l’àlbum de cromos digital sorgeix de la seva experiència personal amb les auques de la infància i de la voluntat d’evitar les dificultats logístiques d’una distribució física desigual entre municipis molt dispars. El format virtual, a més, permet implicar-hi nous públics i connectar amb les generacions més joves.
L’activitat està pensada per fer-se en família, sense pressa però amb la il·lusió d’aconseguir els vint cromos i completar l’àlbum. Un cop activat el QR, el sistema genera una imatge acolorida i un text que s’adhereix a l’àlbum del participant, accessible a través del mòbil. El disseny combina l’estètica clàssica de l’auca amb l’agilitat digital de les aplicacions actuals.
El privilegi fundacional
Un dels punts d’origen d’aquesta aventura és el treball que Juncosa ha fet al voltant del privilegi fundacional del comtat: un pergamí del 1324 signat pel rei Jaume II i conservat a l’Arxiu Ducal de Medinaceli, a Toledo. Juntament amb altres investigadors, Juncosa en va localitzar un dels originals, el va transcriure, traduir i contextualitzar, i d’aquest procés n’ha sorgit una publicació que ha servit com a base documental per a tota la commemoració.
Els cromos de l’àlbum digital es poden trobar als següents pobles: Siurana, Prades, Falset, Capafonts, Bellmunt del Priorat, la Febró, el Molar, Arbolí, el Masroig, Cornudella de Montsant, Marçà, Albarca, Capçanes, Ulldemolins, els Guiamets, Vilanova de Prades, Garcia, Vallclara, Móra d’Ebre, la Riba, Tivissa, Farena, Pratdip, Mont-ral, Vandellòs, l’Aleixar, l’Hospitalet de l’Infant, Maspujols, Gratallops, la Morera de Montsant, Torroja del Priorat, la Cartoixa d’Escaladei, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Porrera, la Figuera i Poboleda.
Tot plegat, amb el suport dels ajuntaments i la implicació d’un equip petit però apassionat, que ha donat lloc a una experiència col·lectiva que enllaça territori i memòria, joc i patrimoni. Una proposta que convida a redescobrir qui som a través del que hem estat, i a fer-ho de manera activa, propera i intergeneracional.