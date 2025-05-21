Atemptats 17-A
Víctimes del 17-A creen una associació per reclamar «la veritat»
Javier Martínez n'és el president i demana «ajuda» a les autoritats i la ciutadania
Víctimes dels atemptats del 17-A han creat una associació per reclamar «saber la veritat», millorar els protocols d'acompanyament i suport a les víctimes en cas d'atemptat terrorista, evitar que es produeixin radicalitzacions i portar a terme les accions «adients», incloses judicials, per «fer efectius aquests drets», així com fer tasques de divulgació amb finalitats socials. L'associació està presidida per Javier Martínez, el pare del nen mort a la Rambla el 17-A.
En la presentació de l'associació, amb el nom «17-A Associació: Volem saber la veritat», Martínez ha reclamat cooperació a les autoritats i la ciutadania. «Esperem l'ajuda perquè la necessitem», ha dit.
En la presentació a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Martínez ha apuntat que l'associació vol recordar les víctimes i el dolor pels atemptats, però també retornar a la societat el «suport» que els ha donat des d'aleshores. «És com un embrió. Si tenim el suport econòmic que necessitem farem moltes coses», ha remarcat. «Dins del nostre dolor, el transformarem en una cosa positiva», ha insistit Martínez, que ha subratllat que l'associació vol ser «transparent».
Martínez també ha assenyalat que l'associació que s'ha creat ara vol donar continuïtat a la tasca de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT) i fer allò que aquesta no va poder fer. De fet, Robert Manrique, exassessor de la UAVAT, ha denunciat el «mal tracte» de les administracions a les víctimes i ha lamentat que la UAVAT hagués de «tancar tècnicament» fa dos anys per manca de recursos.
Presidida per Martínez, el mosso d'esquadra dedicat a la lluita contra el terrorisme en el moment del 17-A i actualment en excedència, David Torrents ocupa la vicepresidència de l'associació, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas n'és el secretari i la Mireia Martínez, filla de Javier Martínez i psicòloga sanitària i d'emergència, n'és la tresorera.
Tasca de «sensibilització» i millora dels protocols
Torrents ha posat especial èmfasi en la necessitat de «sensibilització» per evitar radicalitzacions i que es produeixin nous atemptats. Ha citat experiències com la de França, on víctimes del terrorisme fan xerrades a escoles, per exemple. També ha remarcat la necessitat de canviar protocols que, ha dit, «no estan bé» i ha dit que les víctimes no volen un acte institucional l'any, sinó acompanyament la resta de dies.
Alonso-Cuevillas ha criticat els intents de l'Estat perquè no se sàpiga «la veritat» i ha fet un recorregut pels processos judicials engegats per esclarir els fets. També ha indicat que estan iniciant contactes amb víctimes i advocats d'altres països per engegar accions judicials a l'estranger.
Finalment, l'advocat Agustí Carles, lletrat d'algunes víctimes dels atemptats del 17-A, ha reivindicat com les compareixences a la comissió d'investigació al Congrés sobre el 17-A han ajudat a esclarir algunes qüestions.