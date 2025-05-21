Ciència
Persones d’arreu comencen a reservar per viure des de Prades el fenomen astronòmic del segle
El municipi del Baix Camp serà un dels punts privilegiats per observar l’eclipsi solar de 2026
Prades es comença a preparar per viure un dels esdeveniments astronòmics del segle. El dia 12 d’agost del 2026 es podrà veure un eclipsi solar total a diferents punts de la Península Ibérica. A Catalunya, la demarcació de Tarragona serà un dels llocs més privilegiats per viure aquest fenomen, on el sol quedarà completament ocult per la lluna durant un minut i 32 segons. Per posar-ho en perspectiva, Catalunya no vivia una situació així des del 1905, ara fa 120 anys.
Per aquest motiu, molts aficionats de l’astronomia ja tenen un ull posat a Prades, un dels millors llocs de les comarques tarragonines per observar el cel nocturn. Des del Parc Astronómic de les Muntanyes de Prades indiquen que «ja s’han realitzat les primeres reserves» per gaudir de l’eclipsi, principalment de grups de nord-americans. «Serem el focus de totes les mirades, desenes de milions de persones es mouran a Espanya i serem la notícia prioritària de tots els mitjans de comunicació», aventura Aleix Roig, impulsor del parc astronòmic.
L’equipament ja està preparant un seguit d’activitats per complementar l’oferta dels visitants com sopars sota les estrelles i música en directe. La programació completa es donarà a conèixer aviat. «Volem crear un record memorable, que sigui per tota la vida», apunta Roig.
Si bé a les Terres de l’Ebre es podrà observar fins a gairebé dos minuts d’eclipsi, Aleix Roig reivindica que les muntanyes de Prades tenen «experiència turística i capacitat de càrrega» per acollir a tots els interessants. En aquest sentit, apunta que l’interior del Camp de Tarragona es troba en una posició millor que la d’altres províncies espanyoles.
Les bones previsions turístiques ja es comencen a notar també des dels allotjaments. Mireia Sans, directora del Càmping Prades Park, assegura que ja estan «rebent trucades i peticions» per d’aquí a un any i tres mesos. Això sí, el càmping no obrirà les seves reserves fins al mes vinent.
D’altra banda, la directora del càmping lamenta que aquest fenomen coincidirà amb la temporada alta, un moment en el qual ja acostumen a estar en ple absolut. «Tant de bo arribés en altre moment que ens hagués donat un impuls», afirma Sans. Tot i això, la directora espera que l’eclipsi serveixi «per donar èmfasi a la nostra zona» i ajudi a descobrir l’interior de Tarragona a nous clients.
Amb capacitat per a unes 600 persones, el Càmping Prades Park és un dels allotjaments més grans de la zona. Dins la seva oferta compten amb bungalous amb sostres de vidre i un balneari des del qual també es pot observar el cel. La directora afirma que l’astroturisme és «un fenomen en creixement» durant els darrers anys i els clients cerquen «un incentiu» a les seves visites.
Aleix Roig considera que aquesta serà «una gran oportunitat per la Costa Daurada» per tal de posicionar-se com a punt de turisme astronòmic. Això sí, l’impulsor recorda que «Prades no pot assumir 400.000 persones» i espera que es pugui complementar l’oferta per «generar estades de diversos dies» i que l’eclipsi no sigui «una flor d’estiu». En aquesta línia, Roig espera que l’esdeveniment pugui servir per «augmentar l’atenció» sobre l’observatori i que es pugui millorar la infraestructura.
Tempesta perfecta
Si un eclipsi solar total és un fenomen extraordinari, les condicions en les quals es donarà aquest ho faran encara més especial. D’una banda, aquest arribarà a les 20.30 hores de la tarda, amb el sol a punt de marxar per l’horitzó. Aleix Roig apunta que es podrà veure una «doble posta de sol» separada només per uns minuts. L’astrònom augura que quedaran «imatges molt boniques» d’aquesta coincidència.
Per contra, que es doni l’eclipsi en aquest moment provocarà que només sigui visible des d’alguns punts. Roig remarca que només serà visible des d’aquells punts que tenen «l’horitzó lliure». Des de l’observatori han realitzat un mapa amb els llocs de Prades des d’on es podrà observar i destaquen que «es podrà veure a gairebé tots els municipis tret d’algun carrer».
També cal remarcar que l’eclipsi arribarà en ple agost, un moment que normalment deixa cels nocturns oberts per l’observació astronòmica a l’hemisferi nord. En el costat més negatiu, Roig recorda que «molts parcs naturals estaran tancats al públic per risc d’incendi», limitant així l’observació lliure.
Finalment, l’eclipsi coincidirà també amb un dels fenòmens astronòmics anuals més destacats a l’hemisferi nord, els Perseids. Aquesta pluja d’estels, també coneguda com a Llàgrimes de Sant Llorenç és una de les més famoses, ja que coincideixen amb l’estiu. Amb tot, des del parc astronòmic esperen «una nit històrica». «Hem d’escollir molt bé on i amb qui la volem viure», remata Roig.
La Generalitat ja s’està preparant per l’eclipsi
El Govern vol preparar un pla d’acció transversal i aquest dimarts impulsarà una comissió interdepartamental per coordinar i gestionar les actuacions relacionades amb l’eclipsi solar total. Estarà encapçalada pel president, Salvador Illa, i Montserrat i integrada per representants de tretze departaments del Govern i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). També comptarà amb el suport tècnic i científic de diversos centres especialitzats.
Aquest pla d’acció abordarà aspectes com la gestió d’espais d’observació, l’organització de la mobilitat, la promoció turística i la divulgació científica, entre altres. L’experiència d’altres eclipsis mostra que la demanda d’allotjament es pot multiplicar exponencialment, tot i que el Govern encara no ha concretat previsions.
Entre les accions previstes hi ha la creació de punts oficials d’observació, la distribució massiva d’ulleres homologades, l’activació de dispositius especials de trànsit i la posada en marxa de campanyes educatives i informatives. A més, s’ha començat a treballar en un mapa de punts on es podrà veure.