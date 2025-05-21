Societat
El futbolista Joan Oriol serà el pregoner de la Fira de Cambrils
L’acte se celebrarà aquest diumenge 25 de maig a les 12:30h a la Sala d’actes del Casal Municipal de la Gent Gran
El futbolista cambrilenc Joan Oriol Gràcia serà el pregoner de la 66a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. L’acte se celebrarà el proper diumenge 25 de maig a les 12:30 del migdia al Casal Municipal i comptarà amb servei d’intèrpret de llengua de signes catalana.
Abans del pregó, com és habitual, es donarà a conèixer oficialment el pubillatge escollit per aquest 2025 i posteriorment es lliuraran les plaques a les empreses amb més de 50 anys d’implantació al municipi, i a les entitats cambrilenques que celebren aniversaris acabat en 0.
La 66a Fira Multisectorial se celebrarà del 30 de maig a l’1 de juny i durant tres dies tornarà a convertir Cambrils en l’epicentre de les activitats comercials i de serveis del Camp de Tarragona, amb 50.000 m2 d’exposició comercial, la Fira de Firetes, el Mercat d’Oficis i Artesania i la Fira d’Artesans Cervesers, entre altres.
La trajectòria de Joan Oriol
Joan Oriol Gràcia, nascut a Cambrils, és un futbolista professional amb setze temporades a les espatlles i amb més de 450 partits jugats. A més, té experiència com a entrenador de futbol base, tecnificació i scouting, un procés meticulós d’observació, anàlisi i avaluació de jugadors amb l’objectiu d’identificar talents i fortaleses, que puguin contribuir a l’èxit d’un equip. Es declara tot un apassionat del món de l’esport i, especialment, del futbol.
La seva trajectòria futbolística en els terrenys de joc passa per múltiples i diversos clubs. Inicia les seves passes en el EFV Cambrils, un club humil que va fundar el seu pare, Joan Oriol Almacelles, juntament amb uns altres tres companys, i va debutar com amateur al filial del Nàstic.
Oriol es va formar en el futbol base del Gimnàstic de Tarragona, abans de passar a la C. F. La Pobla de Mafumet. Més endavant, el Reus Deportiu esdevingué un dels seus primers clubs (2006-2007). La temporada 2007-2008 va jugar cedit pel Gimnàstic de Tarragona (2006-2009) al C.F. Gavà (Segona Divisió B) i l’estiu següent es va convertir en el nou jugador del Villarreal C. F. B, on va jugar La Liga, l’Europa League i la Champions League (2008-2012).
Després del seu pas pel Villareal, acaba fitxant pel Club Atlético Osasuna (2012-2013). La següent parada, de l’any 2014 al 2015, va ésser al Blackpool F. C., però aviat va decidir marxar al Rapid de Bucarest. En finalizar la temporada, va quedar lliure i va signar pel R. C. D. Mallorca (2015-2017).
Posteriorment, va jugar amb dos clubs més: Atromitos FC (2017-2018) i Lleida Esportiu (2018-2020). Des de llavors i fins a l’actualitat, torna a competir a can Nàstic, com a capità del conjunt grana, amb el ferm compromís de posar-lo a Segona Divisió.