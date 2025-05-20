Atemptats 17-A
El portaveu de la mesquita de Ripoll desconeixia els antecedents de l'imam cervell del 17-A
Reconeix que en almenys dues ocasions abans del 17-A la Policia Nacional va fer visites «rutinàries» a la mesquita
El portaveu de la mesquita de Ripoll (Ripollès) Hamid Barbach ha assegurat aquest dimarts que desconeixia els antecedents penals de l'imam Abdelbaki Es Satty, cervell dels atemptats gihadistes perpetrats a Catalunya el 2017, perquè no existien els controls actuals que obliguen les comunitats islàmiques a informar les forces de seguretat dels imams que contracten.
Durant la seva compareixença davant la comissió d'investigació parlamentària impulsada per Junts sobre els atemptats de les Rambles de Barcelona i Cambrils (Baix Camp) el 17 d'agost del 2017 que van causar 16 morts, Barbach ha reconegut que agents de la Policia Nacional van visitar la mesquita «dues vegades» abans de l'atac i van preguntar de forma genèrica sobre la comunitat o si existien queixes d'algun fidel.
Diversos diputats han incidit a preguntar al portaveu de la mesquita de Ripoll sobre el perfil d'És Satty, el seu passat a la presó per complir una condemna per tràfic de drogues o els seus vincles amb el radicalisme.
El compareixent ha dit que en la mesquita ningú sabia d'aquests antecedents. «Com anava a saber si els tenia, abans no sabíem això. Per fitxar un imam es feia com en una empresa, solament amb l'alta de la Seguretat Social», ha respost abans d'explicar que els requisits que hi havia per comptar amb un nou imam era només «si sabia de la religió o memoritzava l'Alcorà».
«Si haguéssim sabut d'aquests antecedents no li hauríem contractat», ha afegit.
Barbach ha apuntat que, a partir dels atemptats, les mesquites han de demanar als nous imams un certificat d'antecedents penals i informar les forces de seguretat.
A preguntes del PSOE i del PP, ha deixat clar que a la mesquita no va observar cap comportament estrany ni entre l'imam ni amb els joves als quals va captar i que van conformar la cèl·lula terrorista, però ha deixat anar que no podien estar darrere de la gent «fora de la mesquita».