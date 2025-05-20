Energia
Llum verda a la construcció d'una central fotovoltaica de més de 5.000 panells a Vinyols i els Arcs
La instal·lació de les plaques solars s'haurà de fer en un màxim de dos anys
La Generalitat ha donat llum verda a la construcció d'una central fotovoltaica de 5.280 panells solars, amb una potència de 2.400 kW. El projecte denominat Mas d'en Pou està promogut per l'empresa Estabanell Generació S.L. amb domicili fiscal a Granollers.
Compta amb un pressupost de 2.023.087,92 euros i s'ha d'instal·lar en un màxim de dos anys.