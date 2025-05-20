Diari Més

Energia

Llum verda a la construcció d'una central fotovoltaica de més de 5.000 panells a Vinyols i els Arcs

La instal·lació de les plaques solars s'haurà de fer en un màxim de dos anys

Imatge de la parcel·la on s'instal·larà el parc fotovoltaic.

Imatge de la parcel·la on s'instal·larà el parc fotovoltaic.

ACN

La Generalitat ha donat llum verda a la construcció d'una central fotovoltaica de 5.280 panells solars, amb una potència de 2.400 kW. El projecte denominat Mas d'en Pou està promogut per l'empresa Estabanell Generació S.L. amb domicili fiscal a Granollers. 

Compta amb un pressupost de 2.023.087,92 euros i s'ha d'instal·lar en un màxim de dos anys.

