Urbanisme
Cambrils aprova inicialment el projecte d’urbanització del sector nord del Pinaret
Es donarà continuïtat a la urbanització limítrofa i es preveuen 495 habitatges, un 30% protegits
La Junta de Govern Local de Cambrils ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del sector PA-6 El Pinaret. Els terrenys, de 139.648 metres quadrats, està ubicat al costat de l’avinguda de l’esport i limita al sud amb la urbanització existent confrontant al parc del Pinaret.
La urbanització d’aquests terrenys és una qüestió de la qual es parla des de fa vint anys, però llavors la construcció no era viable econòmicament. L’any 2021, es va aprovar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) en aquest àmbit que preveia dues noves subclaus urbanístiques i l’increment del sostre edificable.
Posteriorment, l’any 2022 l’Ajuntament va haver de refer part del projecte després que aquest no comptes amb el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme. Més concretament, es va preveure un creixement més compacte amb habitatges plurifamiliars en l’àmbit.
El pla actual contempla la construcció de 495 nous habitatges, 183 unifamiliars i 312 plurifamiliars– de fins a 90 metres quadrats. Recentment, durant la presentació del Pla Local d’Habitatge de Cambrils, el regidor d’Urbanisme, Carlos Caballero, va destacar que hi ha una reserva superior al 30% per a habitatge protegit en aquesta zona.
El sistema d’actuació en aquest sector va ser canviat el 2021 a junta de compensació, de manera que és l’Ajuntament qui té les regnes a l’hora de desenvolupar el polígon. Això sí, els costos de les obres aniran a càrrec dels propietaris dels terrenys.
Creixement urbà
El PA-6 destaca per la seva proximitat amb els equipaments esportius, l’estació de tren i les principals carreteres que connecten el municipi amb la resta del Camp de Tarragona. El sector del Pinaret ha estat un dels principals protagonistes del creixement urbà de la Vila de Cambrils. L’Ajuntament també ha declarat estar treballant en el desenvolupament del sector 4 Els Antigons.
Actualment, el PA-6 està ocupat per terrenys agrícoles que no són conreats. La solució d’urbanització es basa en la prolongació dels vials existents als terrenys contigus per tal d’unir l’avinguda de l’Esport amb el carrer Antoni Fabra i Ribas.
El projecte també comptarà la creació d’un vial per als vianants d’est a oest, diferents zones verdes i un aparcament amb capacitat per a 16 vehicles. En total, les obres tenen un pressupost de gairebé set milions d’euros i es preveu un termini d’execució de setze mesos des de l’inici d’obres.