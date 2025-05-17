Successos
Extingit un incendi de vegetació a la Selva del Camp
El foc ha cremat 50 metres quadrats de vegetació
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte a la tarda en un incendi de vegetació a la Selva del Camp. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 17.23 h, que informava de la presència de foc en una zona boscosa del municipi.
Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions terrestres, una de les quals amb efectius del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), especialitzat en incendis de vegetació.
Allà han pogut controlar i extingir l'incendi, evitant la seva propagació. El foc ha afectat aproximadament 50 metres quadrats de vegetació, però no ha provocat ferits ni ha afectat cap habitatge ni infraestructura.