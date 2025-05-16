Sequera
L'ACA destina 4,2 MEUR a actuacions per pal·liar la sequera al conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant
Els ajuts serviran per finançar camions cisterna, millorar dipòsits i construir noves captacions
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà 4,2 milions d'euros en ajuts per a pal·liar la sequera a les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant. L'organisme de la Generalitat ha resolt la convocatòria atorgant 31 ajuts -21 al Priorat, 8 al Baix Camp, 1 a la Conca de Barbarà i 1 a la Ribera d'Ebre- que han de permetre executar una inversió global de 4,9 milions d’euros. Les subvencions serviran per a finançar el transport d’aigua en camions cisterna, millores en dipòsits i tractaments de potabilització, construcció de noves captacions, reparació de fuites, entre d'altres. Segons ha recordat l'ACA, les zones beneficiades són les més afectades per la sequera que ha viscut Catalunya des de finals de 2020.
La mitjana dels ajuts ha estat propera als 135.000 euros i, de mitjana, els ajuts cobriran el 91% del total dels costos. Les despeses objecte de subvenció s’han de realitzar entre l’1 de juny de 2024 i el 31 de desembre de 2025. L'ACA ha remarcat que, en aquest cas, s'ha permès avançar els diners per al desenvolupament de les obres, i per l’altra, s'ofereix flexibilització en cas que s’opti per una altra solució per garantir l’abastament. Així, a partir de la publicació de la resolució d’atorgament de les subvencions, queda autoritzat el pagament de bestretes fins al 100% de la subvenció concedida, prèvia sol·licitud dels ens beneficiaris.
De la mateixa forma, apunta el comunicat, els ens beneficiaris poden sol·licitar la modificació de la resolució, dins del termini d’execució previst, amb l’objecte de proposar l’execució d’una actuació alternativa per resoldre el problema d’abastament existent, mitjançant una solució tècnica més eficient, sempre i quan no s’incrementi en cap cas l’import màxim de la subvenció atorgada.
Els ajuts es destinen a entitats locals i agrupacions d’ens locals que pertanyen a les conques del Siurana, del Montsant i de Riudecanyes, o bé s’abasteixen principalment amb els recursos hídrics provinents d’aquestes conques, i que hagin de realitzar despeses objecte de subvenció, en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases. Les entitats locals que, tot i trobar-se en l’àmbit territorial esmentat, disposin de connexió a la xarxa d’abastament gestionada pel Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), no poden optar a aquesta línia de subvencions.