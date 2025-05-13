Gastronomia
Cambrils es prepara per a una nova Festa del Romesco amb tres grans esdeveniments gastronòmics
La Prèvia, les Jornades Gastronòmiques i la Romesco Food & Drink centren una celebració que reivindica la tradició marinera i el sabor autèntic de la ciutat
Cambrils torna a posar la salsa romesco al centre de la seva agenda festiva amb una nova edició de la Festa del Romesco, que enguany arriba amb tres plats forts per a tots els públics: La Prèvia del Romesco, les Jornades Gastronòmiques del Romesco i la segona edició de la Romesco Food & Drink. La iniciativa, que reivindica els sabors mariners i la cuina de proximitat, ha estat presentada aquest matí al Parc del Pescador amb representants institucionals, professionals del sector i patrocinadors.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat «l’essència de la gastronomia cambrilenca», arrelada a la tradició i a la qualitat dels productes locals, mentre que el president de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria de Cambrils, Xavi Martí, ha recordat l’origen pescador del romesco i el seu paper identitari dins la cuina cambrilenca. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel, ha subratllat la capitalitat gastronòmica del municipi i la implicació de l’Escola d’Hoteleria com a motor de futur.
Tres cites per degustar, aprendre i gaudir
La festa arrencarà el divendres 16 de maig amb La Prèvia, una fira gastronòmica al Passeig Marítim (davant de l’Escola d’Hoteleria i Turisme), organitzada pels seus estudiants. Entre les 10h i les 12h, el públic podrà adquirir un tiquet de 4 euros que inclou tres degustacions i una beguda, i tastar innovadores propostes amb romesco elaborades pels joves cuiners.
El segon gran esdeveniment seran les Jornades Gastronòmiques del Romesco, del 23 de maig al 8 de juny, amb la participació de 31 establiments de Cambrils que oferiran menús i degustacions amb el romesco com a fil conductor. Entre els restaurants destacats hi ha noms com El Pòsit, Bec d'Or, Rincón de Diego, Les Barques o La Selva Street Food, entre molts altres.
Finalment, del 6 al 8 de juny, el Parc del Pescador es transformarà en l’epicentre de la gastronomia marinera amb la 2a edició de la mostra Romesco Food & Drink. L’espai acollirà degustacions a càrrec de 15 restaurants locals, demostracions de cuina, música en directe i una masterclass per a infants amb la col·laboració dels pescadors de la Confraria de Cambrils. Totes les activitats són d’accés gratuït.
Amb aquestes tres propostes, Cambrils reafirma el seu compromís amb la promoció del patrimoni gastronòmic local i convida a vilatans i visitants a redescobrir el romesco en totes les seves formes.