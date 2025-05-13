Societat
Cambrils multarà amb 200 € els que comprin en el top manta i requisarà els productes
L'Ajuntament iniciarà una campanya informativa i després modificará la seva ordenança municipal de convivència ciutadana
L'Ajuntament de Cambrils multarà amb 200 euros els que comprin en el top manta i la Policia Local els requisarà els productes adquirits, segons ha explicat a EFE l'alcalde del municipi, Oliver Klein.
El consistori preveu modificar la seva ordenança municipal de convivència ciutadana per poder executar aquestes sancions i frenar l'auge de la venda ambulant il·legal amb l'arribada de la temporada turística.
Primer durà a terme una campanya divulgativa, en català, castellà, anglès, francès i alemany, «per dissuadir els compradors i explicar el frau que aquesta activitat suposa», ha dit Klein.
L'ajuntament repartirà fullets informatius en els llocs més concorreguts, com la zona de llevant del passeig marítim i el límit amb Salou, al cap de Sant Pere, així com en càmpings i hotels.
«Després actualitzarem l'ordenança i la Policia Local podrà multar els que l'incompleixin», ha assenyalat l'alcalde, que ha assegurat que Cambrils ha reforçat en les últimes setmanes la vigilància per frenar el 'top manta' i la policia ha confiscat «directament als manters material il·lícit que pretenien vendre a la zona».
El consistori ha pres d'altres mesures per acabar amb aquesta activitat, com la col·locació de barreres de formigó 'New Jersey' i jardineres o permetre als restaurants que posin terrasses perquè els venedors ambulants no es puguin instal·lar.
A més, vol involucrar el Consolat de Senegal a Barcelona i associacions d'aquest país africà per crear pedagogia sobre els problemes que genera el top manta.