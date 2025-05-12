Sequera
Catalunya passa a situació de normalitat per sequera excepte l'embassament de Riudecanyes
Quatre unitats partien de l'estat d'alerta i quatre més del de prealerta
El Comitè Interdepartamental de Sequera ha aprovat aquest dilluns que tot Catalunya passi a situació de normalitat excepte l'embassament de Riudecanyes. Això implicarà canvis en vuit àrees diferents. D'una banda, l'aqüífer Fluvià-Muga, l'embassament Darnius Boadella, l'Empordà i la Serralada Transversal passen d'alerta a normalitat.
En paral·lel, el Consorci Aigües Tarragona, els embassaments del Llobregat, els del Ter i l'Embassament Ter-Llobregat també ho fan, però partien de l'estat de prealerta. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després de reunir-se amb el secretari d'Estat de Medi Ambient a Madrid.
En el cas de Riudecanyes, Paneque ha explicat que la situació encara recomana mantenir la situació de prealerta, tot i que les comissions de desembassament s'aniran reunint per veure si millora la situació. Malgrat tot, segons la consellera, cal mantenir el mateix ritme d'inversions. Per aquest motiu, s'ha reunit a Madrid amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, per avançar en el conveni entre Aigües Ter-Llobregat i Aquamed, un conveni que se signarà abans de les vacances d'estiu per iniciar la licitació de l'ampliació de la dessaladora de la Tordera. Es tracta, ha dit, d'una «peça clau» per incrementar la disponibilitat d'aigua sense dependre de la pluja.
La consellera ha destacat que entre el 2022 i el 2025 s'han aportat més de 300 hm3 de nous recursos que han pal·liat part del dèficit d'aportacions i han evitat que els embassaments quedessin buits durant més de 400 dies.
Els canvis a les unitats d'explotació seran efectius entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat la resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua corresponent. Els embassaments estan ara per sobre del 76% de la seva capacitat. Pel que fa a Sant Feliu de Codines, que estava en situació d’emergència, també tornarà a l’escenari de normalitat.
Tot i la millora de les reserves, les dessalinitzadores catalanes continuaran funcionant al 90% de la seva capacitat. Precisament, Paneque ha refermat «la necessitat d’impulsar les actuacions per deixar de dependre de la pluja».