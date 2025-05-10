Solidari
La Swim For ELA recapta més de 100.000 € tot i la suspensió per pluja
La quarta travessa solidària reuneix 360 nedadors i més de 50 embarcacions a Cambrils
Aquest dissabte 10 de maig serà recordat per la celebració de la quarta travessa solidària Swim For ELA i per la gran participació de totes les persones que l’han fet possible: nedadors, embarcacions de suport, organització, voluntaris i totes aquelles que han passat pel Club Nàutic Cambrils per gaudir de les nombroses activitats que s’hi han organitzat.
Tot començava a quarts de vuit del matí, quan els 360 nedadors, els seus acompanyants, els patrons de les 56 embarcacions de suport i els voluntaris es preparaven a Port Calafat per a la sortida. A les vuit del matí començaven les braçades solidàries, que es van anar succeint fins a quarts d’una, moment en què la meteorologia, amb forta pluja i onades, va obligar a suspendre la travessa per motius de seguretat.
Tot i això, l’organització va decidir completar els últims 200 metres nedant, i així es va fer, amb centenars de persones esperant-los i animant-los incansablement a l’arribada. Paral·lelament, es vivia una jornada festiva i solidària a la zona esportiva del Club Nàutic Cambrils, malgrat la pluja intermitent fins al migdia.
Hi va haver xocolata amb coca, tallers de nusos i de biologia marina, vermut, masterclass de zumba, concurs de truita de patates i fins i tot un Scalextric gegant. A les dues del migdia es van servir fideus rossos i musclos, tot plegat amenitzat per la música de DJ Dimuca.
La jornada va cloure amb els agraïments de l’organització —Jordi Cervera, Joana Boni i Siscu Morell— i les autoritats —Oliver Klein, alcalde de Cambrils, i Anton Callau, secretari del Club Nàutic Cambrils— a tots els participants.
També es van lliurar regals als cinc equips que més fons han recaptat, i es va donar a conèixer el xec amb els diners aconseguits pels equips de nedadors i nedadores: un total de 101.869 €. La xifra final, que sumarà els diners recaptats a través de les activitats paral·leles, es farà pública els pròxims dies.
El dia va acabar amb una fotografia conjunta de nedadors, voluntaris i organitzadors, en una jornada tan emotiva com inspiradora. Cal recordar que la Swim For ELA té per objectiu recaptar fons per a la investigació de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i per a l’acompanyament de les persones afectades per aquesta malaltia i les seves famílies.