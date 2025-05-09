Successos
Rescaten un pastor alemany que havia caigut al canal de Roquetes i no podia sortir
Els Bombers van ajudar a extreure'l de l'aigua
Els Bombers de la Generalitat van rescatar dijous al vespre un gos que havia caigut al canal i no podia sortir-ne a Roquetes. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 21.34 hores i es va desplaçar fins al lloc dels fets amb quatre dotacions.
Al lloc dels fets es van trobar una persona que estava intentant treure'l de l'aigua però el tamany del pastor alemany va impossibilitar-ho. Amb l'ajuda dels bombers van aconseguir treure al ca del canal. També van revisar que no hi hagués ningú més a l'aigua fins aigües avall fins a les comportes.
Finalment van alertar a la Policia Local per intentar localitzar al propietari del gos a través del xip, el qual es va personar al lloc per recollir el gos.