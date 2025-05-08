Habitatge
Mont-roig cedeix dos solars a la Generalitat per construir 34 habitatges
Els dos terrenys que es cedeixen són el solar de l’antic Casino i el dels Arenals
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat els tràmits per cedir dos solars de titularitat municipal a la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar la construcció d’una trentena d’habitatges de protecció oficial (HPO) al municipi. Aquesta acció forma part de la primera convocatòria oberta per la Generalitat adreçada a particulars i ajuntaments per promoure l’habitatge assequible i ampliar el parc públic residencial.
Els dos terrenys que es cedeixen són, d’una banda, el solar de l’antic Casino de Mont-roig, situat al carrer Major número 16, al nucli antic. Té una superfície de 467 m² i una edificabilitat de 1.400 m². D’altra banda, se cedeix també el solar dels Arenals, ubicat a la zona de Les Pobles, amb una superfície de 2.680 m² i una edificabilitat neta de 1.449,88 m². Segons la normativa urbanística vigent, amb aquests dos solars es podrien arribar a construir un total de 34 habitatges de protecció oficial.
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té la voluntat de continuar ampliant el parc públic d’habitatge protegit i preveu cedir altres solars municipals en futures convocatòries que obri la Generalitat.