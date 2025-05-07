Societat
Vandellòs celebrarà la Festa de la Germandat del 15 al 18 de maig
Entre els actes programats destaquen l’espectacle de Peyu, l’actuació dels Falcons de Vilafranca, el concurs de llançament de pinyol d’aulives i l’exposició de vehicles antics
Vandellòs tornarà a ser escenari de la tradicional Festa de la Germandat, que enguany se celebrarà del 15 al 18 de maig, amb gairebé una trentena d’actes culturals, esportius i lúdics per a totes les edats.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és el Concurs de llançament de pinyol d’aulives, que tindrà lloc el dijous 15 de maig a les 18.30 h a la plaça Drs. Gil Vernet. Aquesta activitat, que promet ser molt divertida, convida petits i grans a desafiar la física llançant amb la boca el pinyol d’una oliva arbequina el més lluny possible. Qui vulgui participar-hi, podrà inscriure’s el mateix dia del concurs, 15 minuts abans de l’hora d’inici.
Entre els actes més destacats, cal mencionar també l’exposició de vehicles antics prevista per al divendres 16 de maig a les 18 h, la plaça Catalunya, on es podran admirar més d’una trentena de cotxes clàssics de veïns del poble.
Aquell mateix dia, a les 22 h, al pavelló municipal, arribarà un dels plats forts del cap de setmana: l’humorista Peyu presentarà el seu espectacle La niña bonita, guardonat amb diversos premis i carregat del seu habitual estil irònic i irreverent.
També cal remarcar l’actuació dels Falcons de Vilafranca, programada per al diumenge 18 de maig, a les 12 h a la plaça Drs. Gil Vernet. Aquest reconegut grup folklòric oferirà una exhibició d’estructures humanes sorprenents i carregades de simbolisme.
El mateix diumenge, es disputaran dos emocionants partits de futbol sala: a les 16 h, el de l’equip femení del CFS Vandellòs de la Lliga de Segona Divisió (jornada 10 / fase ascens) contra el CFS La Pobla de Montornès; i a les 18:30 h, el de l’equip sènior del CFS Vandellòs, que s’enfrontarà al Tivissa FS en la lliga Primera Divisió Catalana, unes oportunitats per animar els equips locals en una fase decisiva de les competicions.
Altres actes destacats
També criden l’atenció en el programa d’actes el concert de tarda i ball de nit de l’Orquestra Venus i la Plantada de bèsties i seguici popular del dissabte 17 de maig.
En la festa d’enguany no hi faltaran tampoc els actes tradicionals, com són el «Pal ensabonat», la venda de coques pel poble i xocolatada popular; les misses, les sardanes (a càrrec de la Cobla Principal de Tarragona), la tirada al plat local social i la recaptació de diners de la Lliga contra el Càncer.
També hi haurà propostes adreçades especialment a la canalla, com ara l’espectacle de màgia del Mag Nebur i l’animació familiar a càrrec de Circ de Jocs; i al jovent, consistents en diverses actuacions (del grup Band-Idos Perversions, dj Bonkers, el grup Pujats de To, Pau Brull i Yxor) i en la VII Cagada del Ruc, el concurs que organitza l’Associació de Joves de Vandellòs al camp de futbol.