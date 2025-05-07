Gastronomia
Setze establiments participaran en la 9a Ruta de tapes de l’Hospitalet de l’Infant
Del 16 al 25 de maig, els locals de restauració oferiran una tapa i una beguda per 4 euros
L’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH) ha organitzat, amb el suport de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, la 9a Ruta de tapes, per promocionar la gastronomia local. L'edició tindrà lloc del 16 i el 25 de maig i hi participaran un total de 16 establiments que oferiran una tapa i una beguda per 4 euros.
Els establiments que hi participen són: Restaurant Le P’tit Normand, l’Hotel Vistamar, l’Hotel 4R Meridià Mar, el Restaurant-Pizzeria Donatello, el Restaurant Blauverd, el Bar Zazú Lounge, el Restaurant Canalla, la Cafetería Lili’s Sweet, el Bar-Gelateria La Jijonenca, el Restaurant Nàutic, el Restaurant Vanes, el bar La Granja del Castell, el Restaurant Single Fin, la Cafeteria Kosito, el Bar-Restaurant D’Antis i el Restaurant Fusión Ferré.
Els participants optaran al sorteig de dos premis: una cistella valorada en 200 € de productes Km0 de la Pernileria Miralles i 3 vals de 50€ per gastar als bars i restaurants locals de l’ARH.
Per participar en el sorteig d’aquests premis, s’hauran de tastar com a mínim 5 de les 16 tapes proposades. En el fullet informatiu de la Ruta, que es podrà aconseguir a l’Oficina de Turisme o a qualsevol dels establiments participants, hi haurà de quedar segellada cadascuna de les 5 tapes. El client haurà de votar la tapa que més li ha agradat i emplenar el fullet amb les seves dades personals. Després l’haurà de dipositar a les urnes/bústies que trobarà als bars i restaurants participants o a l’Oficina de Turisme.
El sorteig dels premis es farà al juny a Ràdio l’Hospitalet de l’Infant i el nom dels guanyadors s’anunciarà al Facebook i a l’Instagram de l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH). Allí també s’hi farà públic el nom del restauradors guardonats.
Els restauradors participants opten a un 1r premi per la «Millor tapa», consistent en una nit al Palauet del Priorat per a 2 persones amb sopar degustació i esmorzar ecològic i artesà; i a un 2n premi per la «Millor tapa», dotat amb un menú per a dues persones amb maridatge al Restaurant L’Alkimista de Reus.