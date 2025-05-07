Medi ambient
Els regants de Riudecanyes volen més aigua del Siurana que la proposada per l’ACA
Els pagesos podran regar durant deu setmanes, mentre el Priorat demana posar fi al transvasament
La Comissió de Desembassament del pantà de Riudecanyes, convocada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), va plantejar aquest dilluns un transvasament d’1,03 hm³ d’aigua del pantà de Siurana. La proposta no va comptar amb unanimitat i serà el director de l’ACA qui dictarà una resolució final.
La proposta de l’ACA va rebre les abstencions de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i d’Unió de Pagesos i ha reobert la polèmica sobre l’ús de l’aigua al Priorat i el Baix Camp. L’òrgan de govern de la comunitat de regants de Riudecanyes va decidir posteriorment a la comissió establir un subministrament d’aigua d’una hora de reg durant 10 setmanes. Concretament, es farà entre el 16 de juny i el 24 d’agost.
Els regants remarquen poder «tornar a la situació de 2022» després de dos anys marcats per la sequera. No obstant això, Miguel Àngel Prats, administrador de la comunitat, denuncia que «no es veuen reflectits tots els drets a la proposta» i considera que no «es respecten totes les concessions». Tot i això, considera el plantejament com «un avenç important» després del període de secà.
Les declaracions dels regants xoquen frontalment amb les del Consell Comarcal del Priorat, qui ha rebutjat, «una vegada més», el transvasament. Des de l’ens comarcal denuncien que l’operació «tornarà a deixar el pantà de Siurana sota mínims».
Actualment, el pantà de Siurana té un volum embassat d’uns 3,14 hm³, el que representa un 25% de la seva capacitat. El transvasament representaria una perduda d’un terç del seu volum embassat actual. El pantà de Riudecanyes compta amb un volum similar, d’uns 3,17 hm³, però aquesta xifra representa un 60% de la seva capacitat màxima.
Des del consell apunten que la comarca «necessita aigua», tot recordant «el patiment d’aquests anys de sequera». Per això, demanen aturar definitivament el transvasament apuntant que aquesta és «una pràctica del tot prohibida a la normativa europea vigent».
L’ens també recorda que buidar el pantà de Siurana «suposa també que l’aigua que queda a la comarca sigui de molt mala qualitat», remarcant que quatre pobles del Priorat beuen directament de l’embassament. Per tot, el Consell Comarcal del Priorat ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederación Hidrográfica del Ebro recuperar «els espais de debat i trobada per tal d’aconseguir un pla integral per a la conca del riu Siurana».
Unió de Pagesos s’absté
El sindicat agrari Unió de Pagesos, amb vot a la Comissió de Desembassament del pantà de Riudecanyes, va abstenir-se davant la proposta de l’ACA d’aquest dilluns. El sindicat es mostra a favor de «desembassar aigua per garantir les necessitats de reg de la pagesia», però contrària amb l’ús d’aquesta aigua per part d’empreses privades o ajuntaments.
De fet, el sindicat apunta que l’Ajuntament de Reus farà servir «una tercera part» del transvasament. Des d’Unió de Pagesos van demanar al consistori reusenc que s’abstingués de captar aigua, aquest, però només s’ha compromès a no recórrer al pantà fins passada la campanya de reg. D’altra banda, l’Ajuntament de Riudoms s’ha compromès a no fer servir l’aigua de Riudecanyes, fonat que ja compten amb la connexió de l’aigua de l’Ebre.
Recentment, Unió de Pagesos va prendre part de la concentració de diverses entitats socials, polítiques i ecologistes del Priorat per demanar la fi del transvasament. Allà, el sindicat va demanar «accelerar les obres dels projectes de reg a la comarca per tal d’equipar el territori de cara a futurs escenaris de sequera».