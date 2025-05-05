Cultural
Una espectacular nòria de 33 metres tornarà a presidir la Fira Multisectorial de Cambrils
La 4a edició de la Fira s’instal·larà a la ciutat del 29 de maig a l’1 de juny
Cambrils ja escalfa motors per a la seva Fira Multisectorial 2025, i ho fa amb dues grans apostes: el retorn de la popular nòria Skyland i una nova edició de la campanya “Protagonistes per un dia”, orientada a dinamitzar el comerç local.
La majestuosa Skyland, una nòria de 33 metres d’alçada amb 20 cabines panoràmiques, tornarà a ser el gran reclam de la zona de les atraccions. Aquesta espectacular atracció, gestionada pel Gremi d’Atraccions i Fires de Catalunya, oferirà vistes úniques de la ciutat i promet ser una de les experiències familiars més recordades d’aquesta edició.
Paral·lelament, del 8 al 28 de maig, el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils i la Unió de Botiguers posaran en marxa la 4a edició de la campanya comercial «Protagonistes per un dia», amb l’objectiu de fomentar el consum de proximitat. Segons la regidora Patricia de Miguel, «és una campanya que connecta consum responsable, dinamisme econòmic i il·lusió per la Fira».
Amb aquesta iniciativa, totes les persones que realitzin compres superiors a 10 euros als comerços adherits rebran una butlleta per participar en diversos sortejos. Els premis inclouen 3 passis infinits per pujar a totes les atraccions durant un dia sencer, 50 tiquets triples per a infants i joves de 3 a 16 anys, una estada amb esmorzar a l’Hotel Estival ElDorado i 5 entrades dobles al seu spa.
A més, com a novetat d’enguany, el dijous 29 de maig —coincidint amb l’obertura oficial de les firetes a les 17:30 h— hi haurà una promoció especial 2x1 a totes les atraccions.
Les butlletes de participació s’hauran de dipositar en urnes situades al Patronat de Turisme, al Centre Cívic Les Basses i a la Torre del Llimó. Les persones guanyadores es donaran a conèixer a través de les xarxes socials oficials de la Fira i també seran contactades per telèfon.
El programa complet de la Fira, amb totes les activitats i novetats, es farà públic en les pròximes setmanes.