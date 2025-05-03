Societat
Unes 3.000 persones replanten els terrenys on es projecta l'empresa Lotte a Mont-roig del Camp
El moviment Revoltes de la Terra organitza una acampada que aplega diverses lluites en defensa del territori
Unes 3.000 persones s'han mobilitzat per replantar els terrenys on es projecta l'empresa Lotte Energy Materials a Mont-roig del Camp.
L'acció l'ha precedit una marxa lenta d'una desena de tractors i ha seguit amb la plantació de plantes de secà per «regenerar una terra àrida» la qual consideren que es convertirà en un «complex químic perillós».
Organismes com Unió de Pagesos han criticat la implantació del projecte al Camp de Tarragona. «Hi ha zones on s'han arrencat avellaners, aquí qualsevol empresa que ve té una aixeta i sembla que d'aigua no en falti», ha carregat Ton Crusells, representant del sindicat agrari.
Tot plegat s'emmarca en l'acampada convocada per Revoltes de la Terra, que engloba diverses lluites en defensa del territori.
Carregats amb pics i pales, les columnes de participants s'han organitzat per repartir-se en l'espai i cavar la terra per a després, plantar-hi oliveres i plantes aromàtiques. Una acció reivindicativa amb què s'ha volgut escenificar el rebuig per part d'entitats i col·lectius envers el projecte d'una fàbrica de components de bateries elèctriques que es projecta al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).
Segons l'organització, l'acció ha reunit més de 3.000 persones en una convocatòria que ha «desbordat». «No només hem dit que no a la Lotte, sinó que també hem dit prou que el Camp de Tarragona sigui un territori abocador», ha etzibat la portaveu de Revoltes de la Terra, Marta Roig.
L'acció s'inclou en l'acampada organitzada pel moviment Revoltes de la Terra, que segons l'organització, té el suport d'un centenar de col·lectius dels Països Catalans. Un dels objectius de la iniciativa és el d'ampliar el suport social contra la implantació de la fàbrica d'elecfoil al municipi.
«Seguirem lluitant amb tres potes bàsiques: la jurídica, la política i la mobilització social», ha afegit el portaveu del col·lectiu Salvem Mont-roig, Jep Borrull. Una oposició que basen en els efectes que tindrà la fàbrica en els recursos hídrics i agraris de la zona.
«És un projecte que des d'Europa es considera estratègic, però en canvi, nosaltres rebem pèrdua de territori agrícola amb una pagesia tocada de mort, la contaminació de l'aqüífer del Baix Camp i un espoli de l'aigua de l'Ebre. Llavors entrem en una disputa sobre de qui són els recursos i què volem construir amb això», ha afegit Roig.
La iniciativa d'aquest dissabte també ha rebut el suport d'entitats com Unió de Pagesos i Revolta Pagesa; des del sindicat agrari s'han mostrat crítics envers la concessió de l'aigua que tindrà la fàbrica. «També ens fa patir on faran cap les aigües que s'hagin depurat, quan vagin a les rieres. Tenim un problema amb altres zones amb aigües que passen per indústries i, tot i això, quan arriben als barrancs, hi ha problemes amb els aqüífers», ha expressat Ton Crusells, representant de Medi Ambient al Baix Camp d'Unió de Pagesos.
Una acampada amb actes fins diumenge
L'acampada s'ubica en un terreny agrícola dins el terme municipal de Mont-roig del Camp, on centenars de persones s'apleguen des de divendres fins aquest diumenge. Entre les activitats previstes, hi ha xerrades d'entitats en defensa del territori, conta-contes infantils, concerts i tallers familiars. Una programació que es concentra a la carpa instal·lada en aquesta finca i a la qual no s'ha permès l'accés als mitjans de comunicació.
Tot i no fer-se al punt exacte on es projecta la fàbrica Lotte Energy Materials, l'acció busca mostrar el rebuig en el projecte i denunciar-ne els efectes en el territori. En aquest sentit, el col·lectiu Salvem Mont-roig ha asseverat que la fàbrica comportarà pèrdua de terrenys agrícoles i la contaminació de l'aqüífer més gran del Baix Camp.
Ara per ara i tal com va avançar l'ACN, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit dos recursos contenciosos contra el POUM de Mont-roig del Camp presentats per separat per entitats contràries al projecte, fet que ha comportat l'inici del procediment judicial.
Lluita conjunta en favor del territori
Alhora, la proposta també obre el prisma i busca ampliar la reivindicació a altres lluites en defensa del territori o dels drets humans. «És un acte dirigit a la societat, nosaltres de l'administració l'únic que esperem és que si realment es fa prou bé la feina, se sentin pressionades a fer canvis en alguna direcció, però no esperem una resposta seva per després actuar nosaltres», ha assenyalat Roig.
Els concentrats aprofiten l'acció per defensar també una transformació profunda del model econòmic actual. Així ho ha apuntat Marta Roig, portaveu de Revoltes de la Terra, qui ha afirmat que la iniciativa pretén ser una mesura de pressió i alhora, un «assaig d'una nova de lluita».
«Veurem totes les possibilitats que s'obren i les aliances que es poden fer, esperem que sigui una primera llavor que no pari de créixer i esdevingui un moviment de masses molt ampli», ha insistit Roig.
Així, la proposta pren una lluita –com la d'oposició a la fàbrica de complements de bateries elèctriques projectada a Mont-roig– per fer d'altaveu de la resta de reivindicacions del territori. «La intenció és que ens serveixi d'exemple un projecte per posar en valor totes les lluites que hi ha al territori», han apuntat des de Revoltes de la Terra.