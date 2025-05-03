Diari Més

Incendi en una casa deshabitada a Vinyols i els Arcs

El foc ha afectat restes de fusta acumulades a l’interior de l’habitatge, situat a l’avinguda de Reus, sense causar danys personals ni estructurals

Imatge d'arxiu de diversos camions del cos de Bombers

Marta Omella
Redactora
Els Bombers de la Generalitat han activat aquest dissabte a la tarda sis dotacions per intervenir en un incendi d’habitatge a Vinyols i els Arcs, concretament a l’avinguda de Reus. 

L’avís l'han rebut a les 18.27 hores. Un cop al lloc dels fets, els efectius han comprovat que la casa afectada estava deshabitada i que les flames només cremaven restes de fusta acumulades a l’interior de l’edifici. 

Davant l’escenari i, en absència de risc per a persones o per a altres edificacions pròximes, s’ha decidit retirar cinc de les sis dotacions activades per destinar-les a altres serveis.

Els Bombers han pogut controlar la situació ràpidament i l’incendi no ha causat ferits ni ha afectat estructures adjacents. L’actuació ha permès evitar la propagació de les flames i garantir la seguretat de la zona.

