Rescaten un banyista amb signes d'hipotèrmia a la platja del Cavet de Cambrils

Els fets han estat a primera hora d'aquest divendres i hi ha participat un helicòpter de Salvament Marítim

Imatge de l'arribada del banyista al port de Cambrils.Bombers

Shaila Cid
Shaila Cid

Un banyista ha estat rescatat a primera hora d'aquest divendres a la zona de la platja del Cavet de Cambrils. L'avís l'han rebut a les 07.45 hores per una persona que es trobava 50 metres dins del mar, just a prop de la línia de boies, i no podia arribar a la platja.

Com a conseqüència, s'han activat tres dotacions de Bombers de la Generalitat i l'helicòpter de Salvament Marítim que s'han mobilitzat fins a la platja cambrilenca.

Allí els bombers han aconseguit arribat fins al banyista nedant i una barca del port de Cambrils s'ha mobilitzat fins al punt on es trobava i l'ha extret de l'aigua. El banyista tenia símptomes d'hipotèrmia i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat fins a un centre hospitalari.

