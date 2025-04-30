Societat
Almoster lidera el rànquing: el municipi més ric de Tarragona el 2022
Amb 23.710 euros per habitant, aquesta localitat se situa al capdavant dels municipis tarragonins, segons les últimes dades de l'Idescat sobre renda per càpita
Almoster continua com el municipi amb la renda per càpita més elevada de la província de Tarragona l’any 2022, amb 23.710 euros per habitant, segons les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un increment del 5,2% respecte a l’any anterior, i situa Almoster molt per sobre de la mitjana catalana, fixada en 19.140 euros.
Altres municipis tarragonins que figuren entre els més ben posicionats són Castellvell del Camp (20.481 €), el Catllar (19.813 €), els Pallaresos (19.595 €) i Altafulla (19.491 €). Tots cinc superen de manera clara la mitjana de la demarcació i es mantenen com a punts de referència pel que fa a benestar econòmic dins del territori.
En paral·lel, municipis com Corbera d’Ebre (Terra Alta) han registrat els augments més destacats de renda en termes percentuals, amb un increment del 14,2%, una dada especialment significativa en una comarca que encara se situa per sota de la mitjana catalana, amb 14.969 euros per habitant. També apareixen entre els municipis amb rendes més baixes de la província el Perelló i Riba-roja d’Ebre, amb nivells que es troben un 30% per sota de la mitjana.
Pel que fa a les comarques, la situació a Tarragona és desigual. El Montsià (14.415 €), la Terra Alta (14.969 €), l’Alt Camp i el Priorat es troben entre les zones amb els increments més moderats, amb pujades inferiors a l’1%. Tot i així, totes les comarques de la província han experimentat una millora de la renda per habitant respecte a l’any 2021, en línia amb la tendència general a Catalunya.
Aquest creixement es deu principalment a l’augment de la remuneració dels assalariats (+8,3%) i a una pujada del benefici empresarial familiar (+3,9%), tot i que les prestacions socials han disminuït un 2,8%.
Dades a Catalunya
Sant Just Desvern, amb 30.352 euros, va tornar a ser el municipi amb més renda per càpita el 2022 després de tres anys, seguit de Matadepera i Tiana, segons les darreres dades publicades per l’Idescat, aquest dimecres. Aquest mateix any els ingressos per habitant augmenten a totes les comarques i la mitjana del país és de 19.140 euros, un creixement respecte el 2021 d’un 2,7%.
La renda per habitant a Catalunya és de 19.140 euros l’any 2022, xifra que suposa un creixement anual del 2,7%. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’increment de la renda afecta totes les comarques, però de forma significativa afecta l’Aran, amb un augment del 8,2%, respecte a l’any anterior.
El segueixen un grup de 12 comarques amb increments de renda entre el 3 i el 4%, entre les quals hi ha el Barcelonès i el Baix Llobregat, totes dues amb les rendes per habitant més altes de Catalunya (21.297 euros i 19.933 euros, respectivament). Els increments més moderats se situen a l’Alt Penedès, el Priorat, l’Alt Camp i el Berguedà, amb augments de la renda inferiors a l’1%.
Variacions al marge, la resta de comarques se situen amb una renda inferior a la mitjana catalana, i n’hi ha cinc amb una renda un 20% inferior a aquesta mitjana: el Montsià (14.415 euros), l’Alt Urgell (14.757 euros), l’Alt Empordà (14.954 euros) i la Terra Alta (14.969 euros).