Laboral
Aproven un nou conveni col·lectiu a la planta de SECOMSA a Botarell
Entre les millores aconseguides hi ha la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l'augment del salari brut de totes les categories
Els representants dels treballadors i l'empresa SECOMSA han signat el nou conveni col·lectiu, després que el procés negociador es desencallés amb la vaga que van dur a terme al setembre de l'any passat.
SECOMSA és l'empresa encarregada de la recollida selectiva en origen, reciclatge i tractament de residus municipals té les seves instal·lacions a Botarell i és gestionada pel Consell Comarcal del Baix Camp.
La Secció Sindical de CGT SECOMSA Botarell considera «molt positiva» la signatura del nou conveni i «un gran èxit», més tenint en compte les circumstàncies que han precedit a la signatura.
Des del sindicat expliquen que l'anterior conveni col·lectiu es va signar l'any 2008, per la qual cosa «estava totalment obsolet, tant en les condicions laborals com en les econòmiques—.
El nou conveni contempla la reducció de la jornada a 35 hores setmanals; l'augment del salari brut de totes les categories; l'ampliació de dies personals de 6 a 9; l'ampliació del premi de fidelització de dues pagues extres als 25, 30, 35 i 40 anys; el compromís de renovació de la flota de camions; i l'estudi de reestructuració i millora de les rutes de recollida, a més de la retirada de totes les denúncies contra els participants en els piquets informatius durant la vaga.