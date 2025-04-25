Memòria històrica
Pep Pastor: reescrivint la memòria
Almoster acollirà les Jornades de Memòria Històrica Josep Oriol Tost, centrades en la vida de qui va ser alcalde del poble i resistent antifranquista
Josep Oriol Tost va néixer a Reus el 1901. Abans de fer els deu anys, ell i la seva família, que era molt humil, se’n van anar a viure a la Selva del Camp. Als volts dels anys trenta ell, tot sol, s’instal·la a Almoster. Allà, es posarà a fer de pastor i es guanyarà el renom de Pep Pastor o Pep de la Llet. Quan l’alcalde, Joan Llevat Vilafranca, sigui cridat al front, el Pep assumirà el càrrec de batlle del poble. En acabar la guerra l’Oriol Tost s’haurà d’amagar i acabarà passant per alguna presó franquista. Al tombant del 1940, el Pep Pastor, plenament integrat en la resistència antifranquista, es farà del grup dels Patacons, la partida que actuava des de les Muntanyes de Prades. Quan aquesta agrupació es desfà, trobarà el seu lloc entre els Teixidors, un escamot format per mitja dotzena d’homes que va estar en actiu entre febrer i setembre de 1946 al Camp de Tarragona i a les Muntanyes de Prades. I quan els Teixidors comencin a ser detinguts, Tost aconseguirà sobreviure en la clandestinitat fins que, en la dècada dels 60, serà detingut i empresonat Màlaga, on morirà l’any 1965.
«Tot i aquesta història, l’Oriol Tost va quedar completament en l’oblit», explica l’historiador Axel Baiget. Ell, juntament amb el Gerard Montaner, el Joan Josep i l’Anna Pastor han fundat el Col·lectiu Pep Pastor i han organitzat les Jornades de Memòria Històrica Josep Oriol Tost. Una vida amagada, que se celebraran des d’aquest mateix divendres i fins diumenge dia 27 a Almoster, coincidint amb la commemoració dels 60 anys de la seva mort. «Pensem que va ser una figura molt important, alcalde de la CNT i únic membre de la lluita antifranquista que va passar pels Patacons i els Teixidors», assenyala l’Axel.
Les jornades serviran per exposar tota la informació biogràfica recollida per aquest grup d’historiadors i investigadors, així com per posar cara al Pep Pastor: «No en teníem cap foto, però fa unes tres setmanes vam trobar-ne una en una capsa de sabates en unes golfes a La Selva». Després de comprovar, a través de familiars, que efectivament el de la fotografia és el Pep Pastor, la imatge serà mostrada en l’exposició que inaugurarà les Jornades, aquest mateix divendres, a les 19 h. Altres activitats previstes el cap de setmana són les diverses xerrades sobre els maquis, els represaliats i el mateix Pep Pastor, així com un parell d’excursions guiades pels espais de la memòria d’Almoster i els indrets de resistència.