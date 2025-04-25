Nuclear
Els Fons Nuclears tindran una línia d'ajuts fixa anual només per a empreses dotada amb 35 MEUR
El Govern destinarà recursos a infraestructures i nou sòl industrial per fer més atractiu «el terreny de joc»
Els Fons de Transició Nuclear tindran, a partir d'enguany, una única línia de subvencions per a les empreses amb una dotació d'uns 35 MEUR anuals. La xifra representa un 20%, aproximadament, de l'impost nuclear, el percentatge que ja preveia destinar a l'impuls industrial en la proposta original de 2020 i que es va elevar fins al 50% amb la proposició de llei de 2022. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha afegit que hi haurà inversió en infraestructures i connectivitat al territori i per incrementar el sòl industrial dels municipis. «És necessari que els Fons Nuclears ens ajudin a crear un terreny de joc nou per captar les empreses que tenen al seu radar instal·lar-se a les Terres de l'Ebre», ha dit el secretari Jaume Baró.
Els ajuts a empreses amb recursos dels Fons de Transició Nuclear ja no s'atorgaran a través de les línies genèriques del departament d'Empresa i Treball sinó que tindran una línia pròpia, de 35 milions d'euros anuals. Les bases «s'estan cuinant» però es preveu enllestir-la abans de l'estiu i activar la convocatòria de 2025. Com ha detallat el secretari d'Empresa, Jaume Baró, s'hi podran acollir projectes de noves inversions; projectes de generació de llocs de treball; de digitalització i transició ecològica; de creixement; d'emprenedoria d'alt valor afegit, i cooperatius entre companyies.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha remarcat que «el canvi» respon a la petició del territori per millorar i per garantir «previsibilitat» a les empreses que s'hi volen acollir. «Hem decidit que una part dels fons vagin destinats a les empreses de forma directa i volem que sigui previsible perquè volem que sigui així durant els cinc anys posteriors que ens falten fins a arribar al 2030-2031», quan s'han de tancar les centrals nuclears Ascó I i II i Vandellòs II.
Una altra modificació que ha explicat el conseller afecta la governabilitat dels Fons. A més d'incorporar els Consells Comarcals del Segrià i les Garrigues, de Ponent, Sàmper ha remarcat que els agents socials i econòmics «a través de la Xarxa Impuls, puguin tenir incidència en la presa de decisions».
Finalment, el conseller d'Empresa i Treball ha explicat que part dels recursos dels Fons serviran per «accelerar les inversions en infraestructures» a la zona afectada per la transició nuclear, «per fer-la més atractiva» per a les empreses interessades a invertir-hi. «El compromís de Govern amb què la prosperitat arribi a les Terres de l'Ebre és absolut», ha defensat.
Més de 700 llocs de treball en dos anys
El principal objectiu dels Fons de Transició Nuclear és que abans que tanquin les plantes d'Ascó i Vandellòs, es pugui trobar alternatives per a les més de 3.000 persones que perdran la feina. El secretari d'Empresa, Jaume Baró, ha explicat que entre 2023 i 2024 s'han repartit 118 milions d'euros d'inversió a empreses (41) i, excepcionalment en la primera convocatòria, i a ajuntaments de les àrees nuclears (71). Aquests diners han generat una inversió privada de 120 milions d'euros, i la creació de 700 llocs de treball. Les empreses beneficiàries han sigut més de 400 i també s'han impulsat més de 450 actuacions de transició energètica.
Sis empreses tecnològiques al Molló
D'altra banda, la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, ha anunciat que sis empreses tecnològiques s'instal·laran a la nau del Molló de Móra la Nova, al CoEbreLab, i generaran entre un i tres llocs de treball cadascuna. «Es demostra que a través d'aquests Fons també podem garantir no només la digitalització de l'economia tradicional com l'agricultura, sinó generar aquesta nova economia digital que ha de permetre també un futur pel talent de la zona», ha defensat Galindo.
Les empreses són AonChip, amb un projecte de sensorització de les finques de l'Escola Agrària de Gandesa; SomosDron, amb un projecte intercomarcal de servei de drons.; Park4DIS, que promou una plataforma de gestió d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda; Biomedical Logistics, que provarà un servei de transport amb drons entre l'Hospital de Mora d'Ebre i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta; Darklight Studio, que implanten aquí a la zona una nova línia de negoci d'experiències immersives; i SomInternet, que també treballarà la sensorització l'IoT en l'àmbit municipal per una millor gestió urbana i del territori.
Amb una dotació de 4 milions d'euros dels Fons, l'any passat es van dur a terme quatre projectes més amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per demostrar com a través de la tecnologia es pot predir l'estat del terreny agrícola i planificar millor el regadiu. Es van fer servir dades nanosatel·litals del satèl·lit Menut de la Generalitat.