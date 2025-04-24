Municipal
L’Ajuntament de Cambrils deixa el seu deute a zero
La liquidació permet alliberar recursos per a inversions estratègiques com la remodelació d’Orquídies, l’entorn del mercat o l’avinguda Baix Camp
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el regidor d'Hisenda, David Chatelain, han anunciat l'aplicació del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals i l'amortització total del deute municipal. Aquesta decisió situarà l’endeutament municipal a zero euros i permetrà al consistori alliberar recursos per destinar-los a projectes estratègics en benefici de la ciutadania.
Oliver Klein ha explicat que l'amortització total del deute i la utilització responsable del Romanent de Tresoreria suposen una oportunitat única de reforç de la solvència de Cambrils. «Amb aquesta operació podrem oferir millors serveis i escometre noves inversions sense comprometre el futur financer del municipi», ha afirmat l’alcalde.
Tot i així, Chatelain subratlla la importància d'un control exhaustiu de les operacions de despesa per complir amb la normativa d'estabilitat pressupostària, ja que l'increment de la despesa estructural generada en els dos últims exercicis representa una amenaça pel compliment de les regles fiscals, essent el capítol de personal el més compromès.
El Romanent de Tresoreria permetrà destinar 7,1 milions d’euros a la remodelació i millora del Mercat de la Vila (970.000 euros), la liquidació del préstec hipotecari d'APARCAM (850.000 euros) i l'amortització del deute bancari, superant els 5 milions d'euros.
La liquidació de l'endeutament permetrà eliminar la despesa destinada a pagaments de capital i interessos durant la pràctica totalitat d'aquest exercici. A més, l'Ajuntament disposarà d'un marge més ampli per a la gestió dels fons municipals, ja que sense deute s'incrementen les possibilitats d'ús del romanent.
Amb la cancel·lació del préstec hipotecari d'APARCAM, es recuperaran terrenys que avalaven un préstec hipotecari, el valor de mercat del qual ha augmentat, i permetrien un finançament sense cost.
Inversions futures
Després de la cancel·lació del deute, el consistori preveu impulsar diferents projectes de rellevància, entre ells la remodelació del carrer Orquídies, la remodelació de l'entorn del mercat, la urbanització de l'avinguda Baix Camp i un pla de rehabilitació de l'enllumenat municipal.
Per a això, es valoren crèdits per un import que estaria al voltant dels quatre milions d'euros, quantitat inferior al deute liquidat. A més, està pendent rebre subvencions per valor de més d'un milió d'euros, sense comptar els possibles ingressos que generaria la venda de les parcel·les que avalaven el préstec hipotecari d'Aparcam.