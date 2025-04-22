Equipaments
Cambrils licita la substitució de la coberta del pavelló i la renovació de la pista d’atletisme
Els dos projectes sumen un pressupost màxim de 436.151€ i estan finançats íntegrament amb fons europeus Next Generation
El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils ha tret a concurs públic dos projectes finançats amb fons europeus Next Generation: la reparació i actualització del sistema envolvent tèrmic del poliesportiu municipal i la renovació de les àrees de salts i semicercles interiors de la pista d’ atletisme. A més, dins de la mateixa convocatòria del programa de Plans de Sostenibilitat Turística, l’Ajuntament acaba d’adjudicar el projecte l’ampliació i millora de la xarxa de carrils bici elaborat pel Departament d’Obra Pública.
El primer projecte que s’ha licitat és la substitució de de la coberta del pavelló 1 per evitar les filtracions d’aigua que malmeten l’edifici i incrementar la prestacions d’aïllament tèrmic. La nova coberta serà del tipus panell Sandwich amb aïllant i tindrà un lluernari central que donarà llum natural a la instal·lació, amb el conseqüent estalvi energètic. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 30 d’abril per un import màxim de 316.967 euros IVA inclòs.
L’altre projecte en fase de licitació és l’adequació de la pista d’atletisme per a l’homologació de la Federación Española de Atletismo. Els treballs consistiran en corregir diverses deficiències detectades pels jutges homologadors, com la renovació de les xapes de la pista, les senyalitzacions, els paviments del passadissos de llançament de javelina i de la zona d’impuls de salt d’alçada o les marques de distància, entre altres. En aquest cas, el termini per presentar les ofertes s’acaba el 28 d’abril i el pressupost de la licitació és de 119.184 euros IVA inclòs.
Per altra banda, l’Ajuntament ha adjudicat les obres d’ampliació i millora de la xarxa de carrils bici a l’empresa Hormigones Blanco SLU per un preu màxim de 122.926 euros IVA inclòs. Aquest projecte del Departament d’Obra Pública inclou la creació d’un nou carril bici en un espai situat darrera de l’institut escola Joan Ardèvol per unir l’avinguda Mil·lenari i l’avinguda de l’Esport, a més de la reparació i adequació el carril bici ja existent al carrer Rosa dels Vents, al límit amb Mont-roig, entre el passeig Marítim i l’antiga carretera N-340.
Les actuacions formen part del projecte Cambrils, Vila Marinera Sostenible, aprovat pel Ministeri d'Industria, Comerç y Turisme.