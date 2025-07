Mont-roig del Camp compta amb 23 habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Mont-roig del Camp té 3.088 habitatges d’ús turístic (HUT). Així es desprèn del Pla Local d’Habitatge aprovat per l’Ajuntament del municipi el passat dilluns. Aquesta xifra situa Mont-roig per sobre de molts municipis turístics de Catalunya, com Begur, l’Escala o Platja d’Aro. També destaca que la gran majoria d’aquests habitatges (2.248) s’ubiquen a edificacions amb altres pisos turístics.

La concentració d’aquest tipus d’habitatge respecte a la població de Mont-roig, ja que es comptabilitzen 23 HUT per cada 100 habitants. Aquesta concentració situa Mont-roig com el segon municipi amb més pisos turístics per habitant, superat per molt poc per Salou, que en té 24. Dins la demarcació de Tarragona també destaca l’Ametlla de Mar, amb 27 HUT per cada 100 habitants.

De totes maneres, aquestes xifres queden lluny dels municipis catalans amb major concentració, situats la majoria d’ells a la Costa Brava. Exemple d’aquests son Cadaqués (35), Begur (42) o Pals (55). Això sí, cap d’aquests supera el muntant total de pisos turístics que té Mont-roig del Camp.

Davant la proliferació d’aquest tipus d’equipaments, l’Ajuntament va impulsar l’octubre de 2023 una moratòria per paralitzar l’atorgament de llicències. En paral·lel, van començar a dissenyar l’estudi sobre els seus efectes –reflectit dins el Pla Local d’Habitatge– i la forma de frenar aquesta activitat.

La moratòria, aprovada amb la durada d’un any amb possibilitat de pròrroga d’un altre, esgotarà el seu recorregut legal aquest octubre. Per aquest motiu, el consistori treballa amb la previsió d’establir una normativa municipal que reguli la densitat d’aquests habitatges i els faci compatibles amb els de protecció oficial.

Cal recordar que hi ha una regulació catalana que limitarà a 10 les llicències d’habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants. La mesura, aprovada el 2023, entrarà en vigor l’any 2028 i obligaria a suspendre les llicències de 1.702 habitatges d’ús turístic a Mont-roig del Camp. A més, aquestes llicències hauran de ser revisades cada cinc anys.

On estan els HUT?

La majoria dels habitatges d’ús turístic s’ubiquen al sistema de Miami Platja, el residencial costaner del municipi. En aquest barri trobem 1.954 habitatges d’ús turístic. Les altres concentracions es donen també en districtes propers a aquest com El Casalot (322) o Bonmony Terres Noves (141). D’aquesta manera, Miami Platja i el seu entorn concentren més del 93% d’aquest tipus d’habitatge al municipi.

Un altre de les dades destacables del municipi del Baix Camp és que vora el 20% de tots els habitatges són d’ús turístic. Si ens fixem només en el sistema de Miami Platja, la xifra s’eleva al 48%. D’altra banda, al nucli de Mont-roig la concentració és d’un 2%. De tots els HUT de Mont-roig n’hi ha 87 que són propietat de grans tenidors. D’aquests, el 33% són propietat d’empreses immobiliàries i el 23% són de la Sareb.