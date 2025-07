Botarell estarà connectat a la xarxa d'aigua del CAT el 2026

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Botarell (Baix Camp) estarà connectat a la xarxa d'aigua potable del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) el 2026. D'aquesta manera, el municipi podrà posar fi a les restriccions d'aigua que pateix des del 2022.

Ara s'han iniciat els expedients per expropiar i fer les ocupacions temporals dels terrenys per on ha de passar la canonada. El projecte redactat pel CAT contempla una canonada de tres quilòmetres que unirà la xarxa del CAT a l'altura de Montbrió del Camp amb el dipòsit municipal de Botarell, a més d'una estació de bombament intermèdia.

Segons ha pogut saber l'ACN i a l'espera de publicar la licitació de les obres, la previsió és que els treballs s'iniciïn al setembre i s'executin en un màxim d'onze mesos.El pressupost del projecte és de 2.127.106,54 euros, i es finançarà amb ajudes de l'ACA i de la Diputació de Tarragona.

Actualment, el poble s'abasteix de dos pous propis i d'una mina, a més d'una concessió del pantà de Riudecanyes. Botarell va ser un dels primers municipis del Camp de Tarragona que el 2022 va haver d'aplicar restriccions en el consum d'aigua, tallant el subministrament a la nit.

Des de llavors, l'ajuntament ha hagut de portar camions cisterna per garantir el subministrament a la població. Amb les pluges dels últims mesos, l'estat dels aqüífers ha millorat i ara per ara només es necessita l'aportació externa en una de les urbanitzacions.