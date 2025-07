L’Ajuntament de Cambrils expressa el seu condol per la mort de l’exregidor Joan Estrada Oriol

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils expressa el seu més sentit condol per la mort de l’exregidor i empresari Joan Estrada Oriol, a l’edat de 96 anys, el passat dissabte. El funeral en la seva memòria s’ha fet aquest matí a la parròquia de Santa Maria de Cambrils.

Estrada va ser regidor del primer consistori democràtic, entre el 1979 i el 1981, amb un govern de concentració encapçalat per l’alcalde Josep Queralt Muñoz i integrat per tots els regidors electes, que van governar per unanimitat. A mig mandat, Joan Estrada va passar el relleu a Salvador Gaya Guinjoan, també de CiU, que va ser regidor fins les eleccions del 1983.

Joan Estrada també va ser molt conegut pel seu gran esperit emprenedor, que el va portar a crear diverses empreses d’èxit. Entre el 1956 i el 1965 va viatjar a diferents països d’Amèrica del Sud, on va emprendre diferents negocis i va treballar a la fàbrica de General Motor de Sao Paulo (Brasil).

Quan va tornar a casa, va fundar la societat Estriber Cambrils, dedicada a la promoció i construcció d’habitatges. El 1969 també va posar en marxa una explotació lletera en una finca de Mont-roig, que va liderar durant tres anys. Posteriorment va comprar el càmping Don Camilo i el va ampliar fins a convertir-lo en l’actual càmping Platja Cambrils.