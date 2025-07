Almoster inaugura la remodelació de la Plaça Josep Rosselló

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó i l’alcalde d’Almoster, Josep Llonch, van inaugurar aquest dissabte les obres de remodelació de la Plaça Josep Rosselló d’Almoster. Llauradó va conèixer de primera mà els treballs realitzats, que han servit per millorar la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat en aquesta zona.

Les obres han tingut un cost de 700.000 euros i han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que hi ha aportat un total de 425.570,44 euros a través del Pla d’Acció Municipal (PAM).

En concret, el projecte de remodelació de la Plaça Josep Rosselló ha inclòs la pavimentació de tot l’espai a un mateix nivell, la instal·lació de nova il·luminació, la plantació d’arbrat, la construcció d’una grada i nova senyalització, ja que, a partir d’ara, la circulació serà només en un sentit, pacificant d’aquesta manera el trànsit. Tot plegat, amb l’objectiu de convertir la plaça en un espai més segur, agradable i funcional per als musterencs i musterenques.

L’any 2021 la Diputació de Tarragona va inaugurar les obres de millora de la carretera T-3231 entre Almoster i la Selva del Camp. Precisament, la modificació del traçat d’aquesta carretera va servir per pacificar el trànsit al nucli d’Almoster, ja que la major part del trànsit es va desviar cap a la nova carretera que uneix la Selva del Camp i Castellvell, passant per Almoster.

L’acte d’inauguració de la plaça Josep Rosselló va incloure la descoberta de la placa commemorativa i l’actuació dels elements del seguici festiu i els balls populars, i va comptar amb la participació de la diputada Sílvia Puerto, entre altres autoritats i veïns del municipi.

Durant l’acte inaugural, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va posar en valor «la col·laboració entre administracions per fer possibles obres de millora com les que avui inaugurem». Llauradó va destacar que aquesta actuació a Almoster «és un clar exemple del compromís de la Diputació per ajudar els municipis a desenvolupar projectes que beneficien directament els seus habitants».

En aquest sentit, es va referir al nou model de cooperació amb els ajuntaments: el Pla ImpulsDipta, a través del qual la Diputació aportarà al municipi d’Almoster un total de 779.866,03 euros entre el 2024 i el 2027.

Per la seva banda, l’alcalde d’Almoster va destacar la importància d'aquesta actuació, afirmant que «es tracta d’un punt de trobada que neix pensat per a totes les edats i que vol esdevenir escenari de moltes vivències col·lectives». La plaça Josep Rosselló a partir d’avui, «esdevindrà un nou cor per al nostre poble: un lloc per seure, per jugar, per conversar, per fer festa, per créixer i compartir».

Abans d’inaugurar les obres, la presidenta de la Diputació va signar el llibre d’honor a l’Ajuntament.