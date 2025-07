L'Hospitalet ret homenatge al Petit Príncep del 25 d’abril al 4 de maig

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Regidoria de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant ha organitzat, per segon any consecutiu, la Setmana del Petit Príncep, unes jornades lúdiques i gratuïtes plenes d’espectacles, concursos, murals, tallers, conferències i exposicions de llibres que giren a l’entorn de l’obra i personatge principal d’Antoine de Saint-Exupéry. La Setmana del Petit Príncep començarà el 25 d’abril i s’allargarà fins al 4 de maig de 2025.

Les activitats estan dirigides a tota la família. Algunes de les activitats més destacades del programa són el concurs de dibuix infantil i adult (26 d’abril), el musical El Petit Príncep (27 d’abril) i la conferència Els dos dies que l’Hospitalet de l’Infant va formar part de la vida de l’autor del Petit Príncep, el 2 de maig, que explicarà la vinculació del francès amb el municipi. El programa complet es pot consultar en aquest ENLLAÇ.

Recorregut immersiu

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va crear, l’any 2024, el producte turístic Viatge de l’Infant. Es tracta d’un recorregut immersiu a peu inspirat en l’obra del Petit Príncep i que busca que cada persona que el faci treballi el seu benestar personal a través de set dinàmiques relacionades amb valors com l’amor, l’amistat, la innocència, la gratitud o la tolerància, valors directament relacionats amb l’obra mestra de Saint-Exupéry i, també, amb l’Hospitalet de l’Infant.

Una de les propostes consisteix a asseure’s a la platja, tancar els ulls i centrar-se en el so del trencar de les onades o identificar els sons de la natura com el cant dels ocells. També es planteja una activitat de gratitud, que anima a enviar un missatge –sigui escrit o en format d'àudio– a una persona estimada.

Per participar en aquestes activitats i viure l’experiència de forma completa, l’Oficina de Turisme entrega el passaport del Viatge a l’Infant. Aquest passaport conté informació sobre cadascuna de les dinàmiques que es plantegen amb il·lustracions que, a més d’evocar l’entorn on es duu a terme cada dinàmica, recorden a les figures que apareixen al llibre. Si es completen totes les activitats, es poden segellar i obtenir coma recompensa un petit premi de productes de marxandatge de Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.